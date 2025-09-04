#HOY:

Estados Unidos ayudará a Ecuador a enfrentar el narcotráfico

El gobierno estadounidense ambién va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras y recordó que Nicolás Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense".

Marco Rubio y Daniel Noboa este jueves en Quito. Presidencia de Ecuador.
 23:06
Por: 

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio anunció este jueves (04.09.2025) una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

(250904) -- QUITO, 4 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (c-d), estrechando la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (i), durante una reunión, en el Palacio de Carondelet, en Quito, Ecuador, el 4 de septiembre de 2025. (Xinhua/Juan Montengro/Presidencia de Ecuador) (rtg) (ra) (ce)Fotos: Presidencia de Ecuador

En una visita a Quito, el secretario subió el tono contra el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó "fugitivo de la justicia estadounidense".

Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio precisó que parte de la ayuda a Ecuador incluye seis millones de dólares en drones.

También indicó que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocaría directamente en el punto de mira de Estados Unidos.

(250904) -- QUITO, 4 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Ecuador, del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (2-d), la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld (d), y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (2-i), sosteniendo una reunión, en el Palacio de Carondelet, en Quito, capital de Ecuador, el 4 de septiembre de 2025. (Xinhua/Isaac Castillo/Presidencia de Ecuador) (rtg) (ra) (ce)Fotos: Presidencia de Ecuador

Noboa desplegó las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los últimos años transformaron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América.

"Animales salvajes"

En sus declaraciones, Rubio calificó a las bandas de "animales salvajes" y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. "Esta administración lo está afrontando como nunca antes", afirmó.

La visita de Rubio a Ecuador ocurre dos días después de que fuerzas estadounidenses destruyeran una lancha en el Caribe presuntamente usada para el tráfico de drogas por una banda de Venezuela. La operación dejó 11 muertos.

