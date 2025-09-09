#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Siete años seguidos

Nicolás Maduro adelantó la Navidad de Venezuela y este 2025 será en octubre

El dictador venezolano, en plena tensión con Estados Unidos, oficializó la festividad nuevamente para el 1 de octubre.

Nicolás Maduro celebrará nuevamente la Navidad 85 días antes.
 10:06

El presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, comunicó que oficialmente vuelve a adelantar la Navidad en su país.

Mirá tambiénNicolás Maduro adelantó la Navidad para el 1 de octubre y no es la primera vez

Por séptimo año consecutivo y por segundo en la misma fecha, los venezolanos “comienzan” las festividades navideñas el 1 de octubre, en una nueva insólita medida del dictador caribeño.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y para la felicidad. Vamos a decretar que desde el 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez, este año también”, expresó Maduro en su programa Con Maduro +

(250901) -- CARACAS, 1 septiembre, 2025 (Xinhua) -- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa internacional, en Caracas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2025. Venezuela enfrenta "la más grande amenaza" que se haya visto en el continente en los últimos 100 años, afirmó el lunes Maduro, al señalar que ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" al país sudamericano. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (rtg) (ah) (ce)El presidente venezolano, Nicolás Maduro. Crédito: Xinhua/Marcos Salgado

“Otra vez este año la Navidad arranca el primero de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita, hallaca (plato navideño venezolano). Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad”; expresó el mandatario en su formato de tres horas de duración.

En su reciente mensaje, el líder chavista remarcó que “nada ni nadie en este mundo” puede privar a Venezuela de sus tradiciones festivas. “Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría”, reiteró Maduro en el espacio transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La tensión con Estados Unidos

El anuncio de Nicolás Maduro, por más que se adapte a una extraña tradición de los últimos años, no escapó a su propia agenda geopolítica que tiene como principal eje a Estados Unidos y los recientes movimientos de Donald Trump.

Mirá tambiénEl Pentágono cambió de nombre: Trump firmó el decreto para crear el Departamento de Guerra

Maduro recordó que “A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”.

La presión estadounidense creció esta semana con la llegada de Pete Hegseth, ahora secretario de Guerra (antes Defensa), a una de las embarcaciones atracada sobre el mar Caribe.

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth receives a signed executive order to rename the Department of Defense the "Department of War" from U.S. President Donald Trump in the Oval Office, at the White House in Washington, D.C., U.S., September 5, 2025. REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAYPete Hegseth junto a Donald Trump en el anuncio del Departamento de Guerra. Crédito: REUTERS/Brian Snyder

Las tensiones con Estados Unidos se recrudecieron tras la acusación formal de “narcoterrorismo” contra Maduro y el aumento de la recompensa por su captura, que en agosto subió a 50 millones de dólares. Washington enmarca sus acciones en una estrategia de lucha contra el narcotráfico, mientras el régimen venezolano sostiene que estas medidas buscan desestabilizar y forzar una transición política.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Venezuela
Nicolás Maduro
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro