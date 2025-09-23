Corte de tránsito sobre Urquiza desde Crespo hasta Juan de Garay

En el marco de la obra de recambio de conexiones de agua potable, dispuesto por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, se informa que se realizarán trabajos este martes
La interrupción se da desde las 7 horas de este martes por tareas del personal de Aguas Santafesinas.
Las interrupciones del tránsito serán sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido por las arterias Crespo a Juan de Garay.
Se detalló que las tareas de este 23 de septiembre inician a las 7 horas, momento desde el cual permanece interrumpido el tránsito vehicular y la circulación por la ciclovía en calle Urquiza entre Crespo e Hipólito Yrigoyen.
Los trabajos se ejecutarán hasta aproximadamente las 18 horas, permaneciendo el corte total. La Municipalidad aclaró que solamente podrán circular los vecinos frentistas, ingresando en sentido sur-norte.
La restricción vehicular y los trabajos irán avanzando progresivamente hacia el sur. Por cada cuadra a intervenir, se estima que el corte total será de 5 días hábiles, luego, por un período de 10 a 15 días, se habilitará con reducción de calzada debido a la presencia de corralitos.
