#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Ciudad de Santa Fe

Corte de tránsito sobre Urquiza desde Crespo hasta Juan de Garay

La interrupción se da desde las 7 horas de este martes por tareas del personal de Aguas Santafesinas.

Esquina de Urquiza y Juan de Garay. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 10:31

En el marco de la obra de recambio de conexiones de agua potable, dispuesto por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, se informa que se realizarán trabajos este martes

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Las interrupciones del tránsito serán sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido por las arterias Crespo a Juan de Garay.

Aguas Santafesinas y una obra de suma importancia para la capital provincial. Foto: Flavio RainaImagen ilustrativa. ASSA. Foto: Flavio Raina

Se detalló que las tareas de este 23 de septiembre inician a las 7 horas, momento desde el cual permanece interrumpido el tránsito vehicular y la circulación por la ciclovía en calle Urquiza entre Crespo e Hipólito Yrigoyen.

Mirá tambiénCon el Corralón Municipal "en rojo", harán otra compactación de 30 autos viejos y abandonados

Los trabajos se ejecutarán hasta aproximadamente las 18 horas, permaneciendo el corte total. La Municipalidad aclaró que solamente podrán circular los vecinos frentistas, ingresando en sentido sur-norte.

Aguas Santafesinas tiene desplegado trabajos de reparación por toda la ciudad capital. Foto: Flavio RainaImagen ilustrativa. ASSA. Foto: Flavio Raina

La restricción vehicular y los trabajos irán avanzando progresivamente hacia el sur. Por cada cuadra a intervenir, se estima que el corte total será de 5 días hábiles, luego, por un período de 10 a 15 días, se habilitará con reducción de calzada debido a la presencia de corralitos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Aguas Santafesinas
Estado del tránsito

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro