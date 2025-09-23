Ciudad de Santa Fe

Con el Corralón Municipal "en rojo", harán otra compactación de 30 autos viejos y abandonados

Advierten que el Depósito de Vehículos Retenidos de esta capital está con sus capacidades de ocupación “al límite”. Y que hay un impacto ambiental muy negativo. El 20 de octubre se procederá al desguace, descontaminación y compactación.