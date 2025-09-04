#HOY:

Por el "alto riesgo ambiental", harán otro desguace y compactación de autos en el Corralón Municipal

Lo decidió el municipio. Admiten que el depósito está “al límite de su capacidad máxima”, y que hay peligro de contaminación medioambiental y para la salud de las personas. Será el 15 de septiembre.

A través de la Resolución Interna N° 84, la Municipalidad de Santa Fe resolvió -en un todo de acuerdo con la legislación vigente- otro procedimiento de desguace y compactación, en este caso de automóviles, en el Corralón Municipal, es decir, de Depósito de Vehículos Retenidos (DVR) ubicado en calle Presidente Perón 3575 de la ciudad capital.

La compactación que se hará ahora es de siete autos. Estos vehículos están en condiciones de compactarse por el transcurso de seis meses de retenidos. Previo a la compactación, se hace la publicación en medios y el Boletín Municipal como última chance de retirarlos”, le confiaron a El Litoral altas fuentes de prensa del municipio.

Pero por otro lado, “se inició otro expediente para compactar en el próximo tiempo aproximadamente 30 autos, algunos abandonados y otros no retirados por sus titulares”, agregaron las mismas fuentes.

Los motivos

Según los considerandos de la resolución, el Director Ejecutivo de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte municipal (Daniel Minetti) recibió un informe elaborado por la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente respecto de la situación actual de Corralón Municipal.

De este informe surgió la necesidad de “dar una solución a la problemática existente en esa dependencia, en razón de encontrarse al límite de su capacidad máxima” y con una alto “impacto y riesgos de contaminación por la acumulación de los vehículos en el depósito”.

Unos 250 vehículos fueron desguazados en agosto de 2024.Unos 250 vehículos fueron desguazados en agosto de 2024. Crédito: Flavio Raina

La dependencia se encuentra -reitera el texto administrativo- “al límite de su capacidad, habiéndose acelerado la ocupación física, no sólo en virtud de los procedimientos de control efectuado en distintos operativos a cargo de la Dirección General de Tránsito, sino también por el retiro de vehículos abandonados en la vía pública”.

A ello deben sumarse “los motovehiculos retenidos por la Policía provincial y remitidos al Depósito Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 0460/2022 y el convenio de colaboración suscripto entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial.

El decreto alude a la facultad cedida el 12 de abril de 2022 a la Policía santafesina de retener motos si sus titulares no logran acreditar su dominio En los fundamentos se habla de "la imperiosa necesidad de controlar estos vehículos".

Y el convenio de colaboración antes referido fue rubricado entre el municipio capitalino y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), con la intención de compactar más vehículos en el Corralón Municipal. Este acuerdo tiene una duración de 12 meses.

Luego de rubricar el convenio, el intendente Juan Pablo Poletti había explicado que la iniciativa “posibilita que aquellos vehículos que no están en condiciones legales de circulación se saquen de la calle, luego de llevar a cabo los trámites administrativos necesarios”.

“Es necesario generar espacio en el corralón para poder seguir ordenando la ciudad y que aquellos vehículos que no estén en condiciones de circular no ponga en riesgo a los ciudadanos que tienen todo en regla", afirmó. Esta nueva compactación del día 15 se enmarca dentro de los alcances de dicho convenio.

Salud y seguridad

En los considerandos se vuelve sobre los riesgos están latentes en el Corralón. La saturación de vehículos “puede afectar tanto al medioambiente como a la salud y la seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar”, subraya la resolución.

Cabe aclarar que son siete autos retirados de la vía pública, por estar abandonados y remitidos al depósito municipal en junio de este año.

Se destaca que “en razón del principio de transparencia y la necesidad de garantizar la defensa de los derechos que pudieran tener algunos particulares sobre los bienes a compactar, estima necesario dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días, y la intervención de la Escribanía Municipal a los fines de constatar el debido procedimiento”.

El corralón está “al límite de sus capacidades físicas”.El corralón está “al límite de sus capacidades físicas”. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Como todo ello, se resolvió dar lugar al proceso de desguace, compactación y descontaminación el próximo 15 de septiembre de, como se dijo, siete autos en un principio- que están en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR).

Antecedentes

El 18 de junio de 2024, el gobierno local ejecutó la compactación de 241 vehículos que estaban en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR) desde 2016 y hasta diciembre de 2023. Los mismos nunca habían sido reclamados por sus dueños. Y en agosto, fueron compactadas otras 669 motos.

“El primer paso es la descontaminación de los vehículos a compactar. Para ello, se les retira los fluidos contaminantes y los inflamables principalmente (restos de combustibles y aceites, por ejemplo)”, le había explicado a El Litoral Daniel Minetti, Director Ejecutivo de Control de Tránsito.

“Estamos al límite de la capacidad en el corralón -había admitido el funcionario-”. Este cuello de botella de la superficie usada fue lo que se encontró una vez asumido el intendente Poletti, debido a los “escasos procedimientos de compactación vehicular en la administración municipal anterior” había apuntado el director.

El impacto (ambiental y sanitario) es muy alto. Hablamos de unidades que desde 2016 están retenidas: son ocho años. Muchos de los vehículos tienen pérdidas de aceites, lubricantes, combustibles. Esto contamina tanto el suelo como la atmósfera”, cerraba el funcionario.

