No hay caso, no aprendemos: agosto dejó otro "tendal" de motos y autos retenidos en Santa Fe
Es preocupante el número de alcoholemias positivas detectadas. En sólo un fin de semana, casi 200 vehículos “marcharon presos” al Corralón Municipal. La lupa también está puesta en el transporte público. Hay un dato alentador.
Crédito: Gentileza
El saldo de los operativos de control municipal en la ciudad capital durante los fines de semana de agosto dejó, otra vez, algunos números que preocupan. Fueron casi 500 los vehículos retenidos por alcoholemias positivas y por circular sin la documentación correspondiente, ni con los elementos de seguridad obligatorios (casco protector, en el caso de los motociclistas).
En total, fueron 472 los vehículos retenidos: 102 automóviles y 370 motos. Aquí, hay que hacer una aclaración. Este número es menor que los meses de junio (730 vehículos retenidos) e incluso de julio (520).
Es decir de julio pasado a este agosto, se redujo en un 35% la cantidad de vehículos secuestrados. Esto habla bien de la organización de los operativos con los inspectores municipales; incluso se puede pensar en un eventual cambio en la responsabilidad social al momento de conducir.
Es un dato positivo; sin embargo, lo que dejó el mes que terminó sigue siendo un número elevado. El promedio estimativo, son unos 120 vehículos que se secuestran por cada fin de semana, siguiendo los números de agosto.
Alcoholemias positivas
Los reportes oficiales que comunica la Municipalidad de Santa Fe con los operativos de control muestran que hubo 105 alcoholemias positivas. Cabe recordar que los inspectores municipales cuentan con tres alcoholímetros y tres alómetros. Y ya están operativos.
Crédito: Archivo Mauricio Garín
La diferencia entre estos aparatos es que el alcoholímetro determina la graduación de alcohol en sangre, a diferencia del alómetro, que solamente detecta si hay alcohol o no en sangre.
En un operativo de control, primero se utiliza el alómetro en un conductor. En el caso que ese dispositivo marque que existe alcohol en sangre, se procede luego a utilizar el alcoholímetro que, a través de una pipeta y con un soplido, determina la cantidad de alcohol en sangre.
Por otro lado, hay que hablar de las multas por una infracción considerada grave, como la alcoholemia positiva. Con la última actualización de la Unidad Fija, unidad de medición que se utiliza para determinar los valores dinerarios de las contravenciones, por una alcoholemia o narcolemia positiva, el pago mínimo es de $259.350; el máximo, $2.593.500.
Faltante de documentación
La otra infracción más detectada es la falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular, e incluso por ausencia de elementos de protección que son obligatorios, como el casco protector para el caso de los motociclistas. Por esta contravención, se retuvieron unos 370 vehículos.
También, puede citarse circular con la licencia de conducir o la VTO vencidas; chapas patentes faltantes o adulteradas, entre muchas otras. Siguen siendo las motos las que más “caen”, de forma recurrente, en esta infracción. Y los automovilistas, en las alcoholemias positivas.
Como siempre se dice, las áreas donde se realizan los controles son aleatorias. Pero las cuadrillas de inspectores de tránsito se apostan en los lugares de mayor concentración pública, como el corredor gastronómico de Candioti Norte y Sur, y las principales avenidas.
Crédito: Archivo Mauricio Garín
Así, los operativos pueden ir variando entre los bulevares Gálvez y Pellegrini; y barrios como María Selva, Centro, Constituyentes; Roma; Centro, Constituyentes, Candioti y Liceo Norte; Av. Almirante Brown, Av. López y Planes, Av. General Paz, Av. Gob. Freyre, Gorriti y barrio 7 Jefes.
También se realizaron controles en transportes públicos de pasajeros. Aquí, se labró acta a un transporte escolar y fue retenido por varias faltas. Por otro lado, un vehículo que circulaba como remis, fue retenido por irregularidades y/o falta de documentación en uno de los fines de semana de agosto.
La complejidad
"El tránsito tiene muchas complejidades, pero a la gente es como que le cuesta un montón seguir las reglas. Es sólo no ingerir alcohol los fines de semana antes de conducir un vehículo: así de simple", le había dicho a El Litoral en una entrevista con El Litoral Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana.
"Tenemos muchas alcoholemias positivas, es cierto. El tema nos preocupa muchísimo, y creemos que falta mucha educación en ese sentido. El 'mapa' es claro, al ver la cantidad de infractores y de vehículos secuestrados, y los números de testeos que dan presencia de alcohol en sangre", aducía luego.
