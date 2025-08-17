Buscan contratar un sistema tecnológico para el control de los camiones recolectores de basura
También serviría para el seguimiento y gestión en tiempo real de toda la flota de vehículos asignados a la higiene urbana. La intención, según el municipio, es optimizar el servicio. El presupuesto oficial, de casi $230 millones.
Cada unidad estaría geolocalizada. Crédito: Archivo Mauricio Garín
El presupuesto oficial es de $229.433.020,92, y el plazo de ejecución es de 36 meses. La apertura de los sobres será el 29 de agosto a las 10 horas en el Palacio Municipal.
En concreto, la administración local a cargo de Juan Pablo Poletti propone contratar una licencia de uso, implementación, mantenimiento y soporte técnico (SaaS), accesible vía web y/o aplicación móvil. ¿Para qué?
Para “el monitoreo en tiempo real, la geolocalización, la trazabilidad de recorridos, la gestión operativa, la generación de reportes y el registro, seguimiento y resolución de incidencias ocurridas durante el servicio de recolección de residuos domiciliarios", concesionado a las empresas Cliba, Urbafe y Milicic SA.
Esto demandará adquirir “equipos de geolocalización (GPS), terminales embarcadas (computadoras de a bordo, tablets u otros dispositivos interactivos), sensores y accesorios, que permitan la recolección, transmisión y visualización de datos operativos”, dice el pliego de bases, condiciones y especificaciones técnicas.
Dichos dispositivos deberán permitir además “el registro de incidencias en campo por parte del personal de recolección, con posibilidad de cargar imágenes, descripciones, categorías y localización geográfica”, agrega luego.
El objetivo
El municipio promueve la iniciativa “Ciudad Limpia” para fomentar la separación de residuos y el cambio cultural hacia una ciudad más sustentable. “Esta iniciativa requiere, además, asegurar la calidad en la prestación del servicio de higiene urbana de la ciudad”, argumenta el gobierno local en los pliegos.
Con todo, esta contratación busca dotar a la Municipalidad “de una solución integral de seguimiento, control y gestión de la flota de vehículos afectados al servicio de higiene urbana, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, garantizar la trazabilidad del servicio y optimizar la capacidad de respuesta ante fallas o desvíos en su prestación”.
El sistema permitiría emitir alertas con diferentes incidencias. Crédito: Archivo Mauricio Garín
En las especificaciones técnicas se precisa que el llamado a licitación busca contratar la provisión de un sistema tecnológico compuesto por software y hardware, que deberá funcionar de manera integrada.
La solución propuesta permitirá al municipio “mejorar el control sobre la prestación del servicio de higiene urbana, identificar desvíos respecto de los recorridos planificados, generar alertas tempranas y contar con información en tiempo real para tomar decisiones operativas y de supervisión”.
“Real time”
Incluirá este sistema un software de gestión en la nube (SaaS) accesible mediante navegador web y desde dispositivos móviles, que permita “monitorear en tiempo real la ubicación y actividad de los vehículos; consultar recorridos históricos, y gestionar la flota y las rutas planificadas”, se puntualiza.
También, el sistema tecnológico debe permitir el registro, clasificación y visualización y el seguimiento de incidencias operativas, tales como desvíos de ruta, omisión de calles, demoras o interrupciones en la recolección; emitir reportes y estadísticas que permitan evaluar el desempeño del servicio, y gestionar problemas a través de smartphones.
Geolocalización
Cada camión asignado a la recolección de residuos domiciliarios deberá incorporar un dispositivo con receptor GPS y módem para transmisión de datos móviles (…), para el seguimiento del vehículo y registro de las posiciones de los distintos eventos, todo en tiempo real.
El sistema tecnológico intenta mejorar un servicio esencial. Crédito: Archivo
El equipo de geolocalización deberá informar no sólo la posición del vehículo (coordenadas geográficas), sino también la distancia recorrida en kilómetros, las paradas realizadas, la velocidad del móvil y cualquier otro dato adicional que se considere necesario para el control de las diferentes flotas.
En tanto, el hardware a contratar incluirá terminales interactivas (computadoras de a bordo) para la visualización de rutas y el ingreso de incidencias por parte del personal en campo (empleados recolectores de las prestatarias). También, otros sensores para garantizar la captura y transmisión de datos relevantes.
Finalmente, los choferes de las unidades deberán contar con un mecanismo que les permita autenticarse, utilizando la terminal interactiva instalada en cada vehículo. “El adjudicatario deberá proveer el total de tarjetas o cualquier otro elemento similar durante la duración del contrato”, dice el pliego licitatorio en otro tramo.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
