Reordenamiento

Trasladaron más de 300 motos y 45 autos de la Comisaría 8va. de Santa Fe

Los vehículos fueron trasladados a predios de compactación y subasta, liberando espacio y mejorando la circulación en la zona, con identificación previa del estado de cada unidad y coordinación con distintas dependencias del Ministerio de Seguridad.