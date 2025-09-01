Trasladaron más de 300 motos y 45 autos de la Comisaría 8va. de Santa Fe
Los vehículos fueron trasladados a predios de compactación y subasta, liberando espacio y mejorando la circulación en la zona, con identificación previa del estado de cada unidad y coordinación con distintas dependencias del Ministerio de Seguridad.
Más de 300 motos y 45 autos fueron removidos para despejar el predio de la comisaría.
El Gobierno de Santa Fe avanzó con el plan de reordenamiento de las comisarías de la capital provincial al retirar más de 300 motocicletas y 45 automóviles de la Comisaría 8va., ubicada en barrio Guadalupe. La medida busca mejorar la circulación, la seguridad y la imagen institucional de la dependencia, además de liberar espacio para un uso más eficiente de las instalaciones.
“Estamos contentos porque seguimos con el plan de reordenamiento de las comisarías de la capital de la provincia. En esta oportunidad la Comisaría 8va., aquí había más de 300 motocicletas y casi 45 automóviles que obviamente generaban un incordio a los vecinos…”, detalló Matías Figueroa Escauriza, secretario de Registros.
Plan de organización y logística
Figueroa Escauriza explicó que el operativo forma parte de una estrategia sistemática: “Empezamos primero con el relevamientode toda la ciudad de Santa Fe. Ahí detectamos los 1.200 vehículos que hay en ocho comisarías de la ciudad. Con estos dos operativos ya retiramos casi 500 entre autos y motocicletas, y la idea es de acá a diciembre ir haciéndolo con cada comisaría”.
El funcionario aclaró también cómo se destinarán los vehículos: “Cada vehículo lo que nosotros hacemos es identificar su estado. Lo que está en buenas condiciones lo subastamos. Lo que está en malas condiciones, pero se puede reutilizarlo, podemos donar a una escuela técnica para que lo usen y lo que no esté en buenas condiciones directamente lo compactamos para liberar espacio”.
El operativo forma parte del plan de reordenamiento impulsado por el Gobierno provincial.
Sobre la financiación, agregó: “Cada operativo nos sale entre 5 y 6 millones de pesos, lo pagamos con la plata que le quitamos a los delitos y que recuperamos a través de la subasta de APRAD. No estamos usando fondos generales, sino que los mismos delincuentes que nos hicieron daño hoy le aportan recursos a esta acción”.
Beneficio para vecinos
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó el impacto de la medida en la reorganización de las comisarías: “La mayor parte de las comisarías en la realidad las encontramos como depósito detenidos, vehículos y porquerías. Esa es la realidad que tenemos que solucionar para poder después dar paso al sistema de estaciones policiales… darle a estos lugares un destino acorde al nuevo modelo”.
Cada moto y auto es identificado para determinar si será subastado, donado o compactado.
Los vecinos y comerciantes de la zona celebraron la acción. Una comerciante manifestó: “Ahora estamos contentos. Sufrimos muchísimo, pasó el Día del Niño, no hubo ventas… Ahora esperamos que si retiran todos los autos, los remueven, no vuelvan a traer, que busquen un predio o algo donde lo dejen y hagan toda su actuación, pero que nos dejen trabajar”.
Una vecina agregó: “No podía pasar gente discapacitada por la vereda porque los autos tapaban la salida… ver estos autos que se van es para nosotros una alegría”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
