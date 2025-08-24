Detenidos tras robar alimentos del refugio de la Protectora de Animales

La madrugada del domingo dejó un curioso episodio policial en el noroeste de la ciudad. Dos hombres terminaron tras las rejas luego de ser sorprendidos con un motovehículo y un carro cargado con bolsas de alimento balanceado, cuya procedencia no lograron justificar.
El procedimiento se registró en la intersección de Circunvalación Oeste y Monseñor Rodríguez, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona. Allí observaron a los sospechosos —de 51 y 27 años— que circulaban con varios bultos en actitud evasiva.
Durante el chequeo se comprobó que transportaban ocho bolsas de alimentos para perros y gatos, de distintas marcas y tamaños. Minutos más tarde, y tras las averiguaciones correspondientes, se constató que dichos productos habían sido sustraídos desde el predio de la Sociedad Protectora de Animales.
En sede policial, la vicepresidenta de la entidad reconoció de inmediato la mercadería, indicando que pertenecía a una donación recibida ese mismo día para alimentar a los animales bajo su cuidado.
Ante tales pruebas, los sujetos quedaron aprehendidos por hurto agravado por escalamiento, y el procedimiento culminó en la comisaría 8va. Finalmente, los elementos fueron restituidos a la institución.
