Recaptura de un evadido requerido por la Policía Federal

En el marco de tareas de patrullaje preventivo por calle Gaboto y Padre Genesio, en horas de la noche del sábado, personal del Comando radioeléctrico procedió al chequeo de un sujeto de 34 años que se encontraba en actitud sospechosa en la vía pública, sin poder justificar su presencia en el lugar ni presentar documentación personal.
Una vez consultado el sistema informático, se constató que el individuo presentaba un pedido de detención y captura nacional vigente, solicitado por el Juzgado Criminal N.º 38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha de entrada el 01/11/2015, requerido por la Policía Federal Argentina.
Ante esta situación, se realizó su traslado a la seccional 8va. por jurisdicción para la prosecución de las actuaciones legales de rigor.
