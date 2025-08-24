Importante robo de materiales en el hospital Protomédico de Recreo

Un importante robo fue denunciado en el Hospital Protomédico de Recreo, ubicado sobre la Ruta Provincial N°5, jurisdicción del Destacamento Recreo Sur. El hecho fue constatado en la mañana del sábado, alrededor de las 9.45, cuando personal policial recibió el aviso y se trasladó al lugar.
De acuerdo a lo informado por el encargado del nosocomio, desconocidos habrían ingresado al edificio tras violentar una ventana de un galpón que funciona como depósito. Desde allí sustrajeron una gran cantidad de elementos metálicos y equipos en desuso, pero de gran valor.
Lo robado
Entre lo sustraído se contabilizan: Seis ventanas de aluminio con telas metálicas; dos puertas de aluminio; cinco aires acondicionados tipo split; ocho motores de equipos hospitalarios, entre ellos de bombas de rayos X y de quirófanos.
Si bien el sector afectado era utilizado como depósito de materiales que ya no se encontraban en funcionamiento, su valor económico y técnico es significativo.
La investigación
En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Departamento Criminalístico Región I y de la División Científica Forense, bajo directivas del fiscal Dr. Orio.
Se realizaron los peritajes de práctica, pero hasta el momento se desconoce si los resultados fueron positivos. No obstante se supo que los pesquisas habrían observado un indicio de importancia bajo una ventanilla.
Finalizado el relevamiento, la escena quedó bajo resguardo de personal policial de consigna. Se busca determinar si los delincuentes contaban con información previa sobre los materiales guardados en el depósito.
