Corte total en Urquiza y Crespo por obras de agua potable en Santa Fe

Desde este lunes 22 de septiembre, la empresa Aguas Santafesinas S.A. informó que habrá un corte total de tránsito en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Crespo y Juan de Garay, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.
La interrupción se debe a las tareas de recambio de conexiones de agua potable, que forman parte de un plan de mejoras en la red de distribución.
El primer tramo de obra comenzará el lunes 22/09 a las 8:30 sobre Urquiza, desde Crespo hasta Hipólito Yrigoyen, y se extenderá hasta aproximadamente las 18. Durante ese tiempo, la calzada permanecerá con corte total, incluida la ciclovía.
Ingreso restringido: solo podrán circular los vecinos frentistas, en sentido sur-norte.
Duración estimada: cada cuadra a intervenir tendrá un corte total de unos cinco días hábiles.
Etapas posteriores: una vez finalizada cada etapa, la circulación quedará habilitada de manera parcial con reducción de calzada durante 10 a 15 días, debido a la presencia de corralitos de obra.
A partir del martes 23, las tareas continuarán desde las 7 con el mismo esquema de trabajo. El avance de la obra será hacia el sur.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas y ciclistas evitar la zona mientras duren las intervenciones y respetar los desvíos establecidos para garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de la obra.
Con estas tareas, Aguas Santafesinas busca optimizar el servicio de agua potable en un sector clave de la capital provincial.
