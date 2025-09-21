Santa Fe

Red de cloacas: impulsan cambios claves para la expansión del servicio en la ciudad

El concejal Lucas Simoniello impulsa cambios en la normativa local para agilizar la expansión de la red de desagües y cloacas, asegurando que más vecinos accedan a un servicio esencial y que se garantice un tratamiento adecuado de los líquidos cloacales.