Pavimentación, viviendas, cloacas y obras hídricas

Enrico: "Desde el gobierno provincial se está transformando a Malabrigo"

El ministro de Obras Públicas entregó aportes a esa municipalidad para financiar obras hídricas. Además, destacó los proyectos de viviendas, pavimentación y cloacas, que hace tiempo estaban en espera y ahora con el Gobernador Pullaro son posibles.