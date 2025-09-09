Entre Vera y Caraguatay: Avanza la construcción de una alcantarilla que reemplazará puentes obsoletos

El gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con la construcción de una nueva alcantarilla de hormigón en la antigua traza de la Ruta Nacional 11, en el tramo que cruza el Arroyo El Tigre. Este proyecto estratégico, que ya cuenta con un 20% de avance, reemplazará a dos puentes antiguos y deteriorados, mejorando significativamente la capacidad de escurrimiento del agua ante lluvias intensas y desbordes.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la infraestructura es una prioridad para la gestión de Maximiliano Pullaro. “Nosotros avanzamos con rutas, puentes y acueductos porque son obras esenciales para mejorar las condiciones de vida, fortalecer la producción y garantizar la integración del territorio. Este nuevo puente es un ejemplo concreto de esa voluntad política de dar respuestas”, afirmó.
Una solución definitiva para los Bajos Submeridionales
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, calificó la obra como una “solución definitiva” y subrayó su relevancia técnica. “El deterioro de los puentes existentes hacía imprescindible una intervención. La nueva alcantarilla de hormigón armado, de unos 15 metros de longitud, no solo reemplaza estructuras obsoletas, sino que también asegura una mayor capacidad hidráulica y durabilidad, lo que se traduce en más seguridad vial y una circulación fluida”, explicó.
El proyecto, a cargo de la empresa ICA SRL, tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Hasta el momento, los trabajos incluyen la demolición de una alcantarilla, la construcción de desvíos para el arroyo y el avance en el hormigonado de la nueva estructura.
Otras obras hidráulicas en la región
Además de la construcción de la alcantarilla sobre la Ruta 11, el gobierno provincial lleva a cabo otras acciones de infraestructura en la región para fortalecer la gestión hídrica. Entre ellas se destacan:
Limpieza de la cuneta sur de la Ruta 36, en colaboración con la Municipalidad de Vera, para mejorar el drenaje urbano.
Ejecución de la segunda etapa del desagüe pluvial subterráneo en la calle Belgrano de Vera, con captación superficial a través de bocas de tormenta.
Movimiento de suelo en el terraplén colector 13 y mejora de alcantarillas en la Ruta Nacional 11 y las Rutas 36 y 3.
