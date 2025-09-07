Obra de magnitud

Planta potabilizadora de Santa Fe: Nación pagó la deuda y ahora Provincia busca acordar la reactivación

El secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli, confirmó que la Nación canceló $ 200 millones que adeudaba a la UTE constructora, aunque advirtió que aún resta resolver el mecanismo de redeterminación de precios. El lunes habrá una reunión clave en Buenos Aires. Rafaela y Granadero Baigorria se retoman.