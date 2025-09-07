Planta potabilizadora de Santa Fe: Nación pagó la deuda y ahora Provincia busca acordar la reactivación
El secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli, confirmó que la Nación canceló $ 200 millones que adeudaba a la UTE constructora, aunque advirtió que aún resta resolver el mecanismo de redeterminación de precios. El lunes habrá una reunión clave en Buenos Aires. Rafaela y Granadero Baigorria se retoman.
Los trabajos dentro y externos a la planta siguen paralizados. Crédito: Manuel Fabatía (archivo)
El secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli, confirmó que el gobierno nacional saldó la deuda con la UTE a cargo de la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe, aunque aclaró que aún restan resolver cuestiones técnicas y financieras para que la obra pueda retomarse.
"El estado de situación es el siguiente: hace aproximadamente 25 ó 30 días, la deuda, que era cercana a los 200 millones de pesos, se canceló por parte de Nación", explicó Marmiroli a El Litoral. "Esa deuda se canceló a valores históricos, de octubre y noviembre del año pasado, cuando se habían certificado los últimos avances importantes", detalló.
Sin embargo, el funcionario provincial advirtió que todavía persiste un obstáculo: "Hay una traba con lo que es el mecanismo de reajuste y redeterminación de precios de la obra. La ampliación de la planta empezó en 2022 y sufrió muchos vaivenes producto de la inflación. Hoy el mecanismo que se aplica no refleja el precio real de la obra, lo que impide que la empresa la quiera retomar".
Reunión clave
Ante esta situación, la provincia y la empresa constructora presentaron propuestas alternativas a Nación. "El lunes que viene tenemos una reunión en Buenos Aires para tratar de afinar este tema. Estuvimos haciendo recálculos y elaborando propuestas para modificar el sistema de recálculo, y la intención de todas las partes es continuar la obra", aseguró.
"Estuvimos preparando cálculos, propuestas y certificados con la expectativa de que la reunión sea positiva", agregó.
Marmiroli destacó que "la intención de todas las partes es continuar la obra: la empresa (una UTE integrada por Supercemento, Basaa y Obring) manifestó la voluntad de seguir, Nación está en una actitud muy proactiva, y desde la Provincia estamos en contacto diario para avanzar. La clave es que se pueda ajustar el mecanismo de redeterminación y que los valores se acerquen al costo real".
Como se recordará, tanto esta obra de Santa Fe como la de Granadero Baigorria están enmarcadas en el convenio de Provincia y Nación, con financiamiento de ex Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que el gobierno nacional lo cerró. "Ya aparentemente el proceso de traspaso de las funciones que tenía el Enohsa a la Dirección Nacional de Agua Potable -con los cuadros técnicos para hacer tanto la revisión de los certificados, como todo lo que hacía Nación en el convenio-, estaría avanzado. Entonces, hace unos 45 días, empezaron a trabajar más fino, a haber más reuniones para resolver las obras paralizadas", dijo.
Incluso se conoció que funcionarios nacionales visitaron recientemente la planta de Santa Fe, además de las de Rafaela y Granadero Baigorria para hacer una recorrida técnica.
Se entubó calle Alberdi, sólo restó un tramo para finalizar. Crédito: Flavio Raina (archivo)
Rafaela y Granadero Baigorria, con avances
En cuanto al resto de las obras, el funcionario provincial indicó que la planta de Rafaela ya retomó sus trabajos, mientras que en Granadero Baigorria se logró un acuerdo técnico que permitió destrabar la continuidad.
La situación más compleja sigue siendo la de Santa Fe. "Todavía falta resolver esta cuestión, porque es una obra de más de dos años y medio, con dos procesos inflacionarios y devaluaciones que impactaron fuerte en los costos, sobre todo por los insumos importados como bombas y sistemas de tratamiento de lodo, etc".
La ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe tiene como objetivo aumentar en un 75% la capacidad de producción de agua potable, pasando de los actuales 8.250 metros cúbicos por hora a unos 14.500. De esta manera se busca garantizar el abastecimiento hacia el año 2050, con una población proyectada en más de 550.000 habitantes.
Los trabajos incluyen una toma de captación paralela a la "Hernández", que es la actual, que se va a llamar Calchines; la cañería de agua cruda, que trae el agua hasta la planta; y la vinculación entre la cañería y el acueducto actual.
La ampliación contempla además la modernización de la infraestructura existente, con la remodelación de la casa química, nuevas instalaciones para el tratamiento de lodos, sistemas de desinfección y alcalinización, además de una subestación eléctrica, tendido de fibra óptica y la implementación de un sistema automático de control y supervisión. El proyecto se completa con obras de pavimentación, drenaje y mejoras en el entorno del predio.
El plazo original de ejecución fue de 24 meses, aunque actualmente la obra se encuentra paralizada, con un avance que apenas llega al 12% de lo previsto, tras dos años de ejecución con interrupciones.
