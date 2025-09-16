Pullaro recorrió barrio San Lorenzo y destacó obras de la Provincia por más de $2.083 millones
El gobernador recorrió el suroeste de la capital provincial en el marco del programa de Intervención Barrial Focalizada y el Plan Abre. Acompañado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el intendente Juan Pablo Poletti, el senador Paco Garibaldi y la presidenta del Concejo, Chuchi Molina, destacó que “la mejora del hábitat impacta en la seguridad y en la calidad de vida de los vecinos”.
16:41
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este martes el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe para supervisar el avance de las obras que la Provincia lleva adelante con una inversión superior a 2.083 millones de pesos, en el marco del programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF) y el Plan Abre.
Durante la visita, Pullaro subrayó que “la construcción de seguridad tiene que ver con el mejoramiento de los entornos, del hábitat en términos generales. Este barrio fue muy golpeado por la violencia y la inseguridad en 2014 y 2015, y recuerdo que siendo ministro de Seguridad llevamos adelante aquí importantes operativos para disminuir los niveles de violencia y capturar prófugos que se refugiaban en la zona. Logramos bajar los niveles de violencia”.
Lamentó que en 2022 y 2023 “la violencia recrudeció”, y explicó que en 2024 el Gobierno Provincial entendió que era necesario aplicar la estrategia de la IBF: “Trabajo casa por casa, vecino con vecino, pero además el ingreso del Plan Abre, con recursos que coordina y pone la provincia junto a la Municipalidad para mejorar el entorno y el hábitat”.
Más de 900 vecinos se verán beneficiados con las mejoras de hábitat.
El mandatario detalló que en el barrio se interviene “sobre los pasillos, la regularización dominial, la iluminación, los desagües cloacales y pluviales, y la apertura de calles”. Aseguró que el objetivo es lograr “una integralidad de la mejora del hábitat” porque “mejora el entorno, mejora la seguridad y los vecinos pueden vivir mucho mejor”.
Durante la recorrida lo acompañaron el intendente Juan Pablo Poletti; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile; el senador provincial por La Capital, Julio Garibaldi; la subsecretaria del Plan Abre, Yasmin Lifschitz, y la presidenta vecinal del barrio San Lorenzo, Gisela Martínez Galeano, entre otras autoridades.
Las obras incluyen desagües, iluminación LED y pavimento en pasillos.
Respuestas a las necesidades de los vecinos
El intendente Poletti señaló que se trata de “un barrio con muchas necesidades, tanto en materia de seguridad como de infraestructura, y por eso se lo incorporó al plan de Intervención Barrial Focalizada. Ahora, con el Plan Abre, avanzamos en obras estructurales, mientras trabajamos en equipo junto al gobernador y a la ministra Tejeda para atender el día a día. La infraestructura permite que los vecinos vivan mejor”.
Por su parte, Lifschitz valoró el trabajo conjunto con las instituciones del barrio: “Hicimos un relevamiento casa por casa y de allí surgieron los proyectos que hoy están en ejecución. Incluyen obras en los pasillos con infraestructura de cloacas, pluviales, electricidad, agua potable e iluminación, además de pavimentación de calles, apertura de pasajes y generación de espacios públicos. Todo esto colabora con la seguridad y se hace en coordinación con los vecinos”.
Los trabajos
A través del Plan Abre y la IBF, la provincia ejecuta mejoras en barrio San Lorenzo que comprenden desagües pluviales y cloacales, provisión de agua potable, intervención en pasillos, pavimentación de calles, iluminación LED, instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles, y regularización dominial.
Las obras incluyen intervenciones en diez pasillos, lo que beneficiará a 287 familias y a un total de 903 vecinos. Además, se realizan intervenciones habitacionales en seis viviendas con una inversión superior a 110 millones de pesos.
