Plan Abre e Intervención Barrial Focalizada

Pullaro recorrió barrio San Lorenzo y destacó obras de la Provincia por más de $2.083 millones

El gobernador recorrió el suroeste de la capital provincial en el marco del programa de Intervención Barrial Focalizada y el Plan Abre. Acompañado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el intendente Juan Pablo Poletti, el senador Paco Garibaldi y la presidenta del Concejo, Chuchi Molina, destacó que “la mejora del hábitat impacta en la seguridad y en la calidad de vida de los vecinos”.