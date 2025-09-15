Innovación y desarrollo

Pullaro y Scaglia reforzaron el respaldo al interior productivo

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la Fiesta Provincial de las Legumbres en Coronel Domínguez, mientras que la vicegobernadora Gisela Scaglia inauguró en Venado Tuerto el primer tambo robotizado del país. Ambos coincidieron en destacar la innovación, el trabajo y el compromiso de acompañar al interior productivo santafesino.