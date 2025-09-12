En el cierre del acto de jura

Pullaro: “En esta reforma podemos reconocernos todos los santafesinos”

El gobernador enumeró las razones por las cuales “era necesaria”. Fijó como claves “el consenso como método y equilibrio como resultado”. Y aseguró que, a partir del nuevo texto de la Constitución Provincial “hay menos poder para la política y más poder para la ciudadanía”.