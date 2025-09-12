#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

La nueva Constitución de Santa Fe ya está publicada y será jurada este viernes

El texto entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. La ceremonia de jura será a las 17, con autoridades de los tres poderes.

El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales.
 14:19
 / 
Por: 

La provincia de Santa Fe ya cuenta con una nueva Constitución Provincial, cuyas normas entraron en vigencia este jueves a partir de la publicación en el Boletín Oficial. El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales, incluso por siete de los que votaron en contra, al haberse aprobado con 52 votos afirmativos y 17 negativos.

Mirá tambiénLa nueva Constitución de Santa Fe ya está publicada en el Boletín Oficial

Este viernes a partir de las 17 se celebrará la ceremonia de jura en el recinto de la Cámara de Diputados, con la participación de convencionales y autoridades de los tres poderes del Estado. Desde las 15 habrá un programa especial de Santa Fe Reforma por CyD Litoral, que podrá seguirse en simultáneo por ellitoral.com y las redes sociales del diario.

Minuto a minuto

Viernes 12.09

12:24 Convencionales y autoridades juran la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora terminará este viernes su plazo de vigencia y se reunirá, por última vez, para que los 69 integrantes juren fidelidad a la nueva Constitución de Santa Fe.

Tras la jura en el recinto, las actividades protocolares se realizarán en la explanada de la Legislatura donde el nuevo texto será jurado, en primer lugar por el gobernador, Maximiliano Pullaro; la vice, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.

Viernes 12.09

12:12 52 convencionales aprobaron, pero la firmaron 59

Siete convencionales que no votaron, en general, la nueva Constitución de la provincia firmaron el texto y sus nombres aparecen en el Boletín Oficial de este jueves, en el suplemento N° 4 que se difundió sobre el mediodía con el Preámbulo, los 161 artículos y las 27 disposiciones transitorias.

Los convencionales que estamparon su firma pese al voto en rechazo son Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza), Elisabet Vidal (La Libertad Avanza), Lucila Lehmann (Somos Vida y Libertad), Marcos Peyrano (La Libertad Avanza), Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), José Machado (Somos Vida y Libertad) y Froilán Ravena (La Libertad Avanza).

Viernes 12.09

11:03 La nueva Constitución ya fue publicada

La provincia de Santa Fe ya tiene nueva Constitución Provincial y sus normas entraron en vigencia este jueves, a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales, lo que incluye a siete de los que votaron en contra (de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia), ya que fue aprobado con 52 votos positivos y 17 negativos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reforma Constitucional
Reforma Constitucional en Santa Fe
Convención Constituyente
Videos
Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro