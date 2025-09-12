La nueva Constitución de Santa Fe ya está publicada y será jurada este viernes

Tras la jura en el recinto, las actividades protocolares se realizarán en la explanada de la Legislatura donde el nuevo texto será jurado, en primer lugar por el gobernador, Maximiliano Pullaro; la vice, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.