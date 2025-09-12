La nueva Constitución de Santa Fe ya está publicada y será jurada este viernes

La provincia de Santa Fe ya cuenta con una nueva Constitución Provincial, cuyas normas entraron en vigencia este jueves a partir de la publicación en el Boletín Oficial. El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales, incluso por siete de los que votaron en contra, al haberse aprobado con 52 votos afirmativos y 17 negativos.
Este viernes a partir de las 17 se celebrará la ceremonia de jura en el recinto de la Cámara de Diputados, con la participación de convencionales y autoridades de los tres poderes del Estado. Desde las 15 habrá un programa especial de Santa Fe Reforma por CyD Litoral, que podrá seguirse en simultáneo por ellitoral.com y las redes sociales del diario.
Viernes 12.09
12:24 Convencionales y autoridades juran la nueva Constitución de Santa Fe
La Convención Reformadora terminará este viernes su plazo de vigencia y se reunirá, por última vez, para que los 69 integrantes juren fidelidad a la nueva Constitución de Santa Fe.
Tras la jura en el recinto, las actividades protocolares se realizarán en la explanada de la Legislatura donde el nuevo texto será jurado, en primer lugar por el gobernador, Maximiliano Pullaro; la vice, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.
Viernes 12.09
12:12 52 convencionales aprobaron, pero la firmaron 59
Siete convencionales que no votaron, en general, la nueva Constitución de la provincia firmaron el texto y sus nombres aparecen en el Boletín Oficial de este jueves, en el suplemento N° 4 que se difundió sobre el mediodía con el Preámbulo, los 161 artículos y las 27 disposiciones transitorias.
Los convencionales que estamparon su firma pese al voto en rechazo son Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza), Elisabet Vidal (La Libertad Avanza), Lucila Lehmann (Somos Vida y Libertad), Marcos Peyrano (La Libertad Avanza), Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), José Machado (Somos Vida y Libertad) y Froilán Ravena (La Libertad Avanza).
Viernes 12.09
11:03 La nueva Constitución ya fue publicada
Dejanos tu comentario
