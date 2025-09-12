Sólida mayoría

A la nueva Constitución la votaron 52 convencionales pero la firmaron 59

Siete integrantes sumaron su rúbrica pese al voto contrario en general. Algunos de ellos habían votado favorablemente algunos de los artículos. En dos años, la Legislatura deberá votar unas 20 leyes derivadas de la Carta Magna versión 2025.