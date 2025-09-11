Destacó el diálogo y el consenso

Para Pullaro, la nueva Constitución ubica a Santa Fe en un "lugar de avanzada"

Ficha limpia, equilibrio fiscal, fin de las reelecciones indefinidas y nuevas instituciones entre los puntos destacados por el mandatario que ponderó el trabajo hecho por la Legislatura, donde se originó la ley de necesidad de reforma y que deberá discutir, al menos, unas 20 leyes.