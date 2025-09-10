Histórico cierre en la Convención

Paco Garibaldi: "Buscamos que la del 25 sea una Constitución de la transparencia"

En la última sesión reformadora, Paco Garibaldi destacó que la nueva Constitución de Santa Fe viene con cambios muy importantes. “El desafío ahora es transformar este texto moderno en hechos concretos que mejoren la vida de los santafesinos”, afirmó.