Pullaro abrió la lista de oradores

"La reforma abre puertas al futuro"

El gobernador destacó que la nueva Carta Magna es una de las más modernas del país y subrayó que fue fruto del consenso entre actores políticos, instituciones y la sociedad civil. Comparó la política nacional de enfrentamientos con el consenso santafesino. Monteverde, en cambio, consideró que es el texto de una parte.