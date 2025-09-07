Entrevista con el presidente de la Convención

Diálogo, consenso y trabajo: las claves para lograr una Constitución moderna, según Michlig

"Terminamos con los privilegios de la política y consagramos derechos ciudadanos", dijo el dirigente luego de cerrar, este sábado, una extensa y emotiva jornada. Y anticipó que uno de los desafíos a futuro será trabajar por una ley de educación.