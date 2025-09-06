Santa Fe reconocerá las diferencias estructurales en el seno de la sociedad

Fueron discursos muy emotivos los que precedieron a la votación que, por mayoría, impuso otro nuevo texto a la Constitución de Santa Fe, debatido bajo el genérico nombre de “Medidas de Acción Positiva” que tomaron carnadura en las palabras de los oradores.
Con ese nombre llegó a la sesión de este sábado 6 al tratamiento por la sesión de los 69 convencionales. Al momento de su tratamiento hubo 62 y de ellos 48 lo votaron de forma favorable. Solo 14, de LLA y SvyL, se opusieron.
Como en las buenas obras de teatro, bajo un buen título convocante, se pasó de las risas a las lagrimas (o viceversa). Más aún, la escena terminó con los votantes por la afirmativa (y los asesores que los acompañan) con una manera de votar que le hubiera correspondido al público no a los protagonistas: se pusieron de pie para celebrar lo aprobado.
Imagen ilustrativa. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El texto es extenso y más abajo se lo agrega completo para que los discursos que aquí se comentan cobren más sentido. Las gargantas se quebraron muchas veces y, cómo no, también hubo alguna lágrima.
Broma ¿o no tanto?
En una de las sesiones en las que ordenó por momentos el debate como vicepresidenta Daiana Gallo Ambrosis, Joaquín Blanco en nombre de Unidos mencionó la labor de la Comisión de Derechos y Garantías cuya presidencia estuvo a cargo de Alejandra Rodenas.
Joaquín Blanco. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Muy especialmente el socialista, como luego Claudia Levin, felicitó la tarea de la convencional María Victoria Tejeda en la incorporación de las nuevas “medidas de acción positiva” en favor de personas que son discriminadas por las más diversas razones.
Para Blanco, el rol de la también ministra de Igualdad y Desarrollo Humano fue “absolutamente clave e indispensable para alcanzar el consenso”, dijo y desde la presidencia Felipe Michlig ratificó, y multiplicó: “queda claro que cuando conducen las damas todo sale bien”.
El tiempo es juez
La broma de Michlig antecedió un discurso vibrante de Tejeda sobre quienes esperan por tener derecho a peticionar por estas medidas, y a otra exposición más profunda y didáctica de Claudia Levin.
La decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se extendió sobre el motivo de su orgullo por este nuevo contenido constitucional. “La norma tiene un rol docente”, advirtió y pidió que por una vez haya prudencia en las expresiones de los sectores que impulsan una cultura que denigra a la vejez. Lo dijo en obvia referencia a quienes agregan “meados” a la palabra “viejos”, sin caer en ese epíteto. Y concluyó: “qué paradoja que si se logra imponer en el futuro esa batalla cultural sean ellos cuando sean mayores quienes sufran”.
Nudos en las gargantas
A esas primeras expresiones siguieron otras de convencionales que mencionaron afectos y vivencias propias, incluso personales, sobre situaciones de discriminación de todo tipo, pero de entre ellos se destacaron las palabras de Hugo Sosa que expuso sin dudar que el texto consagrado “es lo más importante que he hecho en mi vida” y contó más sobre sus años y sus expectativas para los que sigan que conmovió a todos y provocó rotundos aplausos.
Imagen ilustrativa. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
“Todo se tornó muy emotivo y no da para chicanas”, resumió Lucila de Ponti antes de citar a Eva Perón en aquello de las necesidades y los derechos.
“Es un gran avance”, sopesó con búsqueda de sentido de equilibrio aristotélico Diego Giuliano, al indicar que lo que se sanciona ahora sostiene todo el esfuerzo de la reforma.
Artículo nuevo
“La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a: a) la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva; b) el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación; c) el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones; d) el cuidado de las personas mayores que preserve su dignidad, autonomía, independencia y el respeto a su proyecto de vida; e) la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables con enfoque de diseño universal y accesibilidad; f) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades; g) el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión; у, h) la promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la Provincia”.
En contra
Desde los bloques de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad los extremos constitucionales consagrados por las nuevas Medidas de Acción Positiva ya existen en tanto los derechos y garantías de la Constitución Nacional, de un modo más genérico, ya los cubren según su visión.
Consideraron parte de unos discursos cargados de “hipocresía” los contenidos del dictamen y por supuesto, compararon lo proclamado con la realidad: diferencias sociales, económicas y de otro tipo que son graves. Destacaron que las fuerzas políticas que han propuesto la cláusula gobiernan desde hace décadas y no han plasmado esos valores. También sostuvieron que “el más vulnerable” no contemplado por la modificación constitucional “es el niño por nacer” y criticaron además de la Ley Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo la posibilidad de que se aprueben en el futuro en el país leyes para eutanasia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.