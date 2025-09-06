Convención Reformadora

Uno por uno: qué dicen los artículos modificados sobre la educación en la Constitución de Santa Fe

A continuación se exponen los textos aprobados en todos los casos por 50 votos a favor y 15 en contra en la Convención Reformadora, este sábado 6. Aquí se recuerdan también cuáles son los artículos aún vigentes que se reforman.