La negociación de los últimos artículos

Sin religión oficial y con reconocimiento a la Iglesia Católica en la Carta Magna

Reuniones entre convencionales con la jerarquía católica y con pastores evangélicos lograron sintetizar un nuevo artículo 3. Se valoró la historia emparentada al catolicismo en la actual provincia de Santa Fe pero también se rescató la tarea del gobierno de Oroño en el siglo XIX separando Iglesia y Estado.