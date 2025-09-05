La justicia avaló la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional

Queda abierta todavía la instancia de LLA de recurrir con el tema ante la Corte Suprema de Justicia aunque ello no impedirá que la Convención culmine su tarea la semana próxima ocasión en que será jurada fidelidad al nuevo texto por los convencionales y por las cabezas de los tres poderes del Estado.
La Convención culminará su tarea la semana próxima. Foto: Manuel Fabatía.
Son cinco los jueces que desestimaron el dictamen de la fiscal Sarrías y ratificaron la decisión de primera instancia poniendo fin a los cuestionamientos legales al proceso de reforma que en una semana terminará su cometido. La decisión lleva las firmas de los camaristas Ariel Ariza, Iván Kvasina, Juan Pablo Cifré, Juan José Bentolila y Jéssica Cinalli.
Amparo rechazado
Con el rechazo de la Libertad Avanza, la Cámara cerró un capítulo clave en la disputa por la reforma de la Constitución. Cinco camaristas coinciden en que el amparo presentado no cumplía con los requisitos de "arbitrariedad manifiesta" o "ilegalidad ostensible" que planteaba el actual oficialismo nacional.
Además, la Cámara reguló los honorarios de Alzada en el 50% de los que corresponden a la instancia de origen y que deberán correr por cuenta de La Libertad Avanza.
Los convencionales ultiman detalles para terminar de darle forma a la nueva Constitución.
El pronunciamiento tiene 32 carillas y era esperado por la mayoría del arco político mientras que los convencionales de La Libertad Avanza venía anticipando que el proceso de reforma iba a ser anulado por la justicia.
Reforma necesaria
¿Es nula la sentencia impugnada?, en su caso, ¿es ella justa? y ¿qué resolución corresponde dictar? son los pasos desarrollados por la Cámara con primer voto de Ariza. Así a lo largo de las sucesivas fojas, los vocales van votando en coincidencia y dejando firme la ley que declaró necesaria la reforma.
La Libertad Avanza cuestionó de esa ley tres aspectos: no permitir a magistrados ser candidatos a convencionales; límites a la convención en materia temática y la forma de elegir los 69 convencionales por la decisión de hacerlo 50 en general y 19 por cada uno de los departamentos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.