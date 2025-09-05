Diez ejes temáticos para cerrar los temas de la reforma constitucional

Con diez ejes temáticos se realiza la décima sesión plenaria de la Convención Reformadora con acuerdo parlamentario de pasar a cuarto intermedio hasta mañana, a las 10, ocasión en la que se agotará el tratamiento de las reformas a la Carta Magna.
La reunión será interrumpida a las 22 y se reanudará el sábado hasta agotar el temario. Amplio acuerdo por el nuevo artículo 3 sobre la Iglesia. Dos convencionales del 62 como presidentas honorarias.
El martes será el turno de revisar y numerar la nueva Constitución y el viernes el juramento de fidelidad a la Carta Magna.
El último plenario -bajo la presidencia honoraria de las dos únicas mujeres que formaron parte de la Convención de 1962- trató los temas dictaminados por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que presidió la justicialista Alejandra Rodenas.
El primer bloque abordado está englobado con el título Ciudadanía con la reforma de los artículos 2, 29 y 30 más dos cláusulas transitorias y le seguirá el tema Religión con el nuevo artículo 3.
La nueva redacción acordada del artículo 3 sería el siguiente:
"La provincia asegura la distinción entre el estado y el orden religioso , y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, La Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".
Le seguirá el tema Garantías, Derechos, Educación, Nuevos Derechos, Acción Positiva y las transitorias generales.
En el inicio, hubo un minuto de silencio pedido por Raúl Gramajo por el fallecimiento de Fernando Luis Brosutti, periodista parlamentario de larga trayectoria,.
El acuerdo parlamentario estableció tiempos para el debate de cada uno de los temas que -de cumplirse- demandaría 93 minutos por bloques.
"Fortalecer derechos e incorporar otros" dijo Rodenas al abrir la sesión.
Religión, amparo, derechos políticos, educación, salud, derechos electorales, serán algunos de los temas a discutir en la tarde.
