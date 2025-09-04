Tras la votación

Uno por uno, los cambios que introdujo la Convención Reformadora al Poder Judicial

Límite de edad a los 75 años para integrar el Poder Judicial. La Corte presidirá el Tribunal de Enjuiciamiento y un Consejo de Selección con propuestas vinculantes. El Ministerio Público, órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera.