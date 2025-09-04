Otra vez con importante mayoría de votos

La Convención Reformadora votó la nueva estructura del Poder Judicial con órgano de juzgamiento

Corte Suprema de siete miembros; cambios en la figura del Procurador; nuevo Ministerio Público con dos órganos; Consejo de Selección para futuros magistrados y Jurado de Enjuiciamiento. Sumaron 15 cláusulas transitorias. "Apuntamos a tener una mayor independencia de la justicia" dijo Enrico. "Un paso adelante" aseguró Giuliano. "Pudimos aportar de algunas modificaciones que nos llevan a votar" agregó Balangione.