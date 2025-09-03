Tramo final de la Constituyente

Convención Reformadora: más independencia para la justicia en el texto de la mayoría

Para nombrar jueces, fiscales y defensores las propuestas serán “vinculantes” para el Ejecutivo, que elevará pliegos a la Legislatura. Cambia el nombre de ese Consejo Asesor de carácter “técnico” para seleccionar candidatos.