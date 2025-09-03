Tarea para todo septiembre

Pliegos de jueces, fiscales y defensores ahora bajo análisis de la Legislatura

Los 85 postulantes remitidos por el Poder Ejecutivo deben pasar por el cedazo de la Comisión de Acuerdos antes de llegar al recinto. Son mayoría de mujeres y las propuestas abarcan a las cinco circunscripciones judiciales de la provincia.