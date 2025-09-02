Jura la última tanda de fiscales adjuntos subrogantes para Santa Fe, Rafaela y Reconquista
El acto, que se llevará a cabo en el Salón de la Corte Suprema de Santa Fe, pondrá en funciones a diez nuevos funcionarios cuyos pliegos fueron aprobados en mayo por la legislatura y ratificados en junio por decreto del gobernador.
El pasado viernes en Rosario juraron 27 fiscales adjuntos subrogantes para la zona sur. Foto: Prensa MPA
La actividad protocolar informada al cierre de la semana pasada, pondrá fin a dos semanas de juramentos en las que la Corte habilitará a un total de 52 fiscales -titulares y adjuntos-, siendo la de mayor relevancia la asunción de Matías Sebastián Merlo como fiscal regional de la segunda circunscripción, con sede en Rosario, el lunes 25 de agosto.
La jura del martes se realizará en el Salón de Actos de la Corte Suprema. Foto: Guillermo Di Salvatore
Ese mismo día juraron en Rosario 9 fiscales titulares subrogantes para la zona sur (Rosario y Venado Tuerto); y el martes 26 de agosto hicieron lo propio 5 profesionales para la zona norte (Santa Fe, Rafaela y Reconquista).
En tanto, el viernes 29 de agosto se llevó a cabo en el salón de la Corte en Rosario la jura de 27 fiscales adjuntos subrogantes para las regionales N° 2 y 3.
Titulares y adjuntos
La diferencia entre titulares y adjuntos radica en que los primeros ya se encontraban cumpliendo funciones de fiscales dentro de la estructura del MPA, en tanto que los 27 últimos y los diez que jurarán este martes en Santa Fe, fueron promovidos en mayo por la legislatura y designados por decreto del gobernador del 9 de junio último, pero sin tomar posesión del cargo.
Para este martes, están convocados a la jura: Vivian Ester Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Soledad Montegrosso (para la Regional N° 1 Santa Fe); Leandro David Aguilar, Elizabet Miriam Aguirre y Luciana Violeta Chiavarini (para la Regional N° 4 Reconquista); Analía Elizabeth Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria (para la Regional N° 5 Rafaela).
Expectativas por pliegos
A propósito de la designación que corresponde a la Regional N° 1 con sede en Santa Fe, el pasado martes el fiscal regional Jorge Nessier adelantó que se trata de “ tres fiscales mujeres que pasan a formar parte de nuestra fiscalía regional”.
Según lo previsto, cumplirán funciones en Santa Fe capital -Galeano-, en la Unidad Fiscal de San Justo -Montegrosso-; y en la Unidad Fiscal de Helvecia -Haeffeli-.
Además, Nessier adelantó que “tenemos conocimiento que en los próximos días va a haber una nueva remisión de pliegos, con lo cual entendemos viable completar las vacantes que se han producido” en el último tiempo.
En tal sentido aclaró que “a través de los últimos anuncios se completarían todas las vacantes, incluso entendimos que refieren también a vacantes de magistrados, es decir, que también habrá jueces en los próximos envíos de pliegos”, completó.
MPA fortalecido
En tanto, el viernes pasado en Rosario, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, destacó que “la incorporación de nuevos fiscales representa un fortalecimiento a las estructuras del MPA, ya que proporcionará una mejora en las respuestas a la ciudadanía y en particular a las víctimas”.
“La jura de los 27 fiscales se enmarca en la etapa de fortalecimiento institucional que inició en 2023, luego de haber atravesado una primera etapa fundacional desde 2011 y una segunda de consolidación a partir del 2017, amplió”.
Luego de la ceremonia, la Dra. Vranicich apuntó un dato revelador: “El 85% de las personas que hoy juraron son recursos formados en el propio MPA” y subrayó que “se trata de integrantes del MPA que vienen desempeñándose en la Institución y que conocen claramente el rol de persecución penal a asumir”.
Los nombres del Sur
Los nuevos funcionarios subrogantes del MPA que prestaron juramento son:
Ivana Addoumie, Mercedes Banchio, Leonardo José Barucca, Amílcar Carlos Bernardi, Aejandro Caron, Geogina Cherara, María Manuela Dalcol, Ernesto Juan Manuel Ducasse, Agustina Fertitta, Mariela Verónica Gusso, Ignacio Andrés Hueso, María Cecilia Marcolin Loberse, Ramiro Martínez, Pol René Moutin, Juan Pablo Oggero Gentinetta, Carla Soledad Ranciari, María Laura Riccardo, Nicolás Luis Rolón, Martín Oscar Sanguinetti, Franco Leonel Tassini, Antonela Inés Valente y Victoria Vigna como Fiscales Adjuntos Subrogantes para la Circunscripción Judicial N° 2.
Y Larisa Celeste Barucca, Luciana Del Grecco, Luis Ricardo Jesús Lagioia, Ana Belén Stampella y Débora Vanesa Valentin como Fiscales Adjuntos Subrogantes para la Circunscripción Judicial N° 3.
