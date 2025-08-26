#HOY:

Juraron cinco fiscales para cubrir vacantes en Santa Fe, Las Toscas, Reconquista y Rafaela

El acto se celebró este martes, en los tribunales de Santa Fe y contó con la presencia de la Corte Suprema en pleno. Llamó la atención la ausencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

De izq a der: los fiscales Gioria, Loyola, Maglier, Koguc y Ríos. Foto: Guillermo Di Salvatore
 20:17
Por: 

Cinco fiscales de la circunscripciones judiciales Nº 1, 4 y 5 de la provincia de Santa Fe prestaron juramento este martes al mediodía, para subrogar cargos de fiscales titulares que, por diferentes motivos, se encontraban vacantes.

Lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia local en pleno, en el salón de actos del primer piso de los tribunales capitalinos, donde a pesar de una nutrida concurrencia, se notó la ausencia de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteLa Corte Suprema de Justicia recibió en pleno a los fiscales. Foto: Guillermo Di Salvatore

En orden cronológico, el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, secundado por el secretario de Gobierno del alto tribunal, Dr. Eduardo Bordas, recibió los juramentos de los fiscales Ana Laura Gioria, Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier, Guillermo Nicolás Loyola y Juan Carlos Koguc.

Suplir vacantes

Los cinco fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo del 14 de agosto, cuando siendo fiscales adjuntos de MPA concursaron las referidas subrogancias y fueron propuestos para suplir las vacantes.

En el caso de la Dra. Gioria, que se desempeña desde el inicio del nuevo sistema en la ciudad de Santa Fe, pasó a subrogar el cargo de fiscal titular que ocupaba el actual fiscal regional, Jorge Nessier. No obstante, desde el mes pasado dirige la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteFiscal de Santa Fe, Ana Laura Gioria. Foto: Guillermo Di Salvatore

Dos situaciones similares fueron las de los fiscales Guillermo Loyola y Juan Carlos Koguc. El primero, de la Fiscalía Regional Nº 5 con asiento en Rafaela, formalmente pasará a subrogar al fiscal Carlos Vottero, actual regional de la misma circunscripción, también ausente en la jornada.

En tanto que el Dr. Koguc, con desempeño en la Unidad Fiscal de Las Toscas, en la circunscripción Nº 4, ocupará el puesto vacante transitorio del fiscal Rubén Martínez, actual fiscal regional en el norte provincial.

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteFiscal de Rafaela, Guillermo Loyola. Foto: Guillermo Di Salvatore

Los dos restantes, los fiscales Norberto Ríos -Las Toscas- y Nicolás Maglier -Reconquista-, reemplazarán al renunciado Gustavo Latorre y al destituido Aldo Gerosa, respectivamente.

Corte en pleno

El presidente de la Corte, Dr. Falistocco ingresó al salón junto con sus pares, los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Jorge Baclini; y el Procurador General de la Corte, Dr. Jorge Barraguirre.

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteFiscal de Las Toscas, Norberto Ríos. Foto: Guillermo Di Salvatore

En tanto en las primeras filas de invitados estaban las autoridades, entre las principales: el secretario de Justicia provincial, Santiago Mascheroni; el diputado provincial, José Corral; el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; los fiscales regionales de Santa Fe y Reconquista, Dres. Nessier y Martínez y demás autoridades del MPA.

Como representantes de las fuerzas de seguridad estuvieron presentes referentes de la Prefectura Naval Argentina: el prefecto mayor Javier Giannattasio -Zona Bajo Paraná-; prefecto principal Juan Carlos Debailleux -jefe de la Prefectura Santa Fe-; y el ayudante mayor Roberto Fillipini -encargado general de la Prefectura de Zona Bajo Paraná-.

Marcada ausencia

Por su parte, la Dra. Vranicich, que no pudo viajar a la ciudad este martes, envió una nota que fue leída por protocolo, en los momentos previos a los juramentos, en la que se explica que su ausencia se debió a “una situación personal inesperada (que) le impidió trasladarse a la ciudad de Santa Fe”.

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteFiscal de Las Toscas, Juan Carlos Koguc. Foto: Guillermo Di Salvatore

Asimismo, aprovechó la misiva para excusarse y felicitar a los fiscales que fueron reconocidos con la nueva categoría de fiscales titulares subrogantes.

En Rosario

Donde sí estuvo presente la Dra. Vranicich fue en el acto de jura realizado el lunes en los tribunales de Rosario, donde tomó posesión del cargo de Fiscal Regional de Rosario, el Dr. Matías Sebastián Merlo, que venía de ser interventor de esa circunscripción; fiscal regional de Venado Tuerto y previamente fiscal en Melincué.

Jura de Fiscales en Santa Fe - Salón de Actos de la CorteFiscal de Reconquista, Nicolás Maglier. Foto: Guillermo Di Salvatore

En dicha ocasión también juraron nueve fiscales titulares subrogantes para el sur provincial: Valeria Piazza Iglesias, José Luis Caterina, Gabriela Rosana Bassagaisteguy, Juan Pablo Baños, Diego Ariel Meinero y Luciana Vallarella, para la Fiscalía Regional 2; y Andrea Melisa Cavallero, Mayra Soledad Vuletic y María Florencia Schiappa Pietra, para la Fiscalía Regional 3.

