Lunes y martes

La Corte tomará juramento a 14 fiscales subrogantes y al Fiscal Regional de Rosario

Los actos, que comprenden a todas las circunscripciones, se realizarán en Rosario y Santa Fe. El proceso busca cubrir vacantes claves en el Ministerio Público de la Acusación y reforzar el sistema de justicia penal en toda la provincia.