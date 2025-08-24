La Corte tomará juramento a 14 fiscales subrogantes y al Fiscal Regional de Rosario

En dos actos oficiales programados para el lunes 25 y martes 26 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento a 14 fiscales subrogantes designados para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los actos, que comprenden a todas las circunscripciones, se realizarán en Rosario y Santa Fe. El proceso busca cubrir vacantes claves en el Ministerio Público de la Acusación y reforzar el sistema de justicia penal en toda la provincia.
El lunes, el acto central se llevará a cabo a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte en Rosario (Balcarce 1651, 3° piso). En esa oportunidad, prestará juramento Matías Sebastián Merlo como nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario), tras un interinato de más de un año en la función, como fiscal interventor.
Anteriormente Merlo se desempeñó como fiscal en Melincué; y hasta su reciente designación en la cabecera más compleja del MPA, era fiscal regional en la Circunscripción N° 3, con asiento en Venado Tuerto.
Ese mismo día jurarán también nuevos fiscales subrogantes que asumirán funciones en las Fiscalías Regionales N°2 y N°3.
Los fiscales subrogantes que jurarán el lunes son:
El martes 26, la actividad continuará a las 11:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en los tribunales de la ciudad de Santa Fe (San Jerónimo 1551). En ese acto, el presidente de la Corte, Dr. Roberto Falistocco, tomará juramento a otros cinco fiscales subrogantes designados para desempeñarse en las Fiscalías Regionales N°1, N°4 y N°5.
La figura del fiscal subrogante fue establecida por la Ley N° 14392, que modificó la Ley del Ministerio Público de la Acusación (N° 13013), incorporando el artículo 68 bis. Esta normativa permite cubrir transitoriamente cargos vacantes mediante fiscales adjuntos seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición, convocado por la Fiscalía General, María Cecilia Vranicich.
Los postulantes que integran el registro habilitado por la Fiscalía General atravesaron un proceso de evaluación integral —incluyendo prueba escrita, entrevistas y análisis de antecedentes— conforme al Decreto Reglamentario N° 1139/19.
El orden de mérito resultante fue elevado a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, que oficializó las designaciones mediante el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 14 de agosto.
Las vacantes que se cubrirán con estas designaciones responden a una variedad de situaciones institucionales.
En varios casos, se trata de cargos liberados por renuncias —como las del Dr. Marcelo Vienna, Dr. Mariano Ríos Artacho, Dr. Eduardo Lago y el Dr. Gustavo Latorre—, o por traslados a otros cargos, como el del Dr. Horacio Pueyrredón (designado vocal de Cámara) y la Dra. Carla Cerliani (actual coordinadora en la Fiscalía General).
También se ocuparán vacantes generadas por licencias prolongadas, como en el caso de la Dra. Gisela Paolicelli, y por destituciones, como las de los fiscales Aldo Gerosa y Gabriela Lescano.
En tanto, otros puestos quedaron vacantes tras el fallecimiento del Dr. Aníbal Vescovo o por el ascenso de fiscales a cargos de conducción, como el de Matías Merlo, recientemente designado fiscal regional y el de Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.
En todos los casos, los fiscales subrogantes asumirán funciones hasta que se produzcan los nombramientos definitivos mediante concursos ordinarios.
