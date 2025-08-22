La Casa Gris prepara el envío de más de 70 pliegos a la Legislatura

El Poder Ejecutivo enviará la próxima semana más de setenta pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Según pudo confirmar El Litoral, se trata de propuestas para designar a nuevos jueces, fiscales y defensores.
Son producto de los concursos realizados a lo largo del presente año. Permitirán cubrir vacantes tanto de jueces como fiscales y defensores. La cobertura había sido reclamada tanto por la Corte como por el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa.
El Poder Ejecutivo enviará la próxima semana más de setenta pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Según pudo confirmar El Litoral, se trata de propuestas para designar a nuevos jueces, fiscales y defensores.
Entre los cargos a cubrir se incluyen pliegos para cuatro vacantes en la Cámara Penal de Rosario, tres para la Cámara Laboral de la misma ciudad, dos para jueces de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Santa Fe, uno para Reconquista y otro para Rafaela. Asimismo, se enviarán pliegos para jueces de primera instancia de circuito; uno para Coronda y uno para Venado Tuerto. Para esta última ciudad también se propone cubrir una vacante para juez de familia de primera instancia, al igual que uno para la localidad de San Cristóbal.
También se propondrán nombres para jueces de primera instancia fuero pleno (civil, comercial, laboral y familia); uno para San Javier, uno para Casilda, uno para Tostado y uno para San Cristóbal.
Los nombres propuestos en los pliegos son producto de todos los concursos que se efectuaron a lo largo del presente año. Y en algunos casos, pretenden cubrir vacantes históricas.
Responden, además, a la solicitud planteada oportunamente por la propia Corte Suprema de Justicia pero también, a los pedidos que realizaran tanto la titular del Ministerio Público de la Acusación como la Defensora General, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.