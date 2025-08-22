La próxima semana

La Casa Gris prepara el envío de más de 70 pliegos a la Legislatura

Son producto de los concursos realizados a lo largo del presente año. Permitirán cubrir vacantes tanto de jueces como fiscales y defensores. La cobertura había sido reclamada tanto por la Corte como por el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa.