Intensa labor de comisiones

En la Convención sigue el debate sobre el futuro de la Justicia en Santa Fe

¿El MPA debe ser extrapoder o pertenecer al Judicial?; ¿Quién tendrá el control sobre el desempeño de fiscales y defensores?; ¿Consejo de la Magistratura o Consejo Asesor, para proponer candidatos al fuero penal?; ¿Con ternas vinculantes o no?