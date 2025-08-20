Tratados internacionales: la Convención avanza con un dictamen de consenso
Los partidos que componen Unidos, los dos bloques del PJ y el de SVyL firmaron un único texto que toma los cambios de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 para la incorporación de derechos consagrados en foros mundiales.
La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías votó poder producir dictámenes por temas y por artículos individuales también, para sumar firmas de otros bloques, en especial del Justicialismo además de la mayoría de Unidos que los redacta y propone. Crédito: Archivo El Litoral.
Con el propósito públicamente expresado de trabajar "de modo ejemplar" la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que preside la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas, la misma ordenó su agenda para que al iniciar su sesión de este miércoles 20 de agosto la enorme mayoría del arco político firme un único despacho que pondrá a la Constitución de Santa Fe en la misma línea de los cambios profundos que produjo, en 1994, la Reforma nacional del texto constitucional al incorporar los derechos contenidos en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
La diputada provincial y convencional de Más para Santa Fe subrayó antes de ingresar al recinto que en el segundo artículo de la Constitución de Santa Fe que se propone ahora reformar descansa "la legitimidad institucional de la Provincia" por cuanto allí se indica que "la soberanía corresponde al pueblo". Explicó que con el texto propuesto por la mayoría y avalado por otros bloques con una redacción de consenso se agregan las incorporaciones del '94, destacó la ex jueza.
Se trata en definitiva de que consten en la Carta Magna santafesina esas modificaciones que produjo la Convención Nacional que sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral y que por supuesto "ya eran operativas", es decir, ya estaban vigentes en Santa Fe en tanto parte de la Nacion, tal como apuntó Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad). El convencional no forma parte de la comisión citada pero participó del debate y expresó su opinión, aunque no pueda votar ni firmar despachos.
Esta vez el consenso fue alto e incluso se votó a mano alzada el dictamen de la mayoría que, al cierre de esta edición, contaba con las firmas de 10 de los 16 integrantes de la Comisión. Solo La Libertad Avanza advirtió que no sumaría sus rúbricas al despacho y restaba saber qué harían otros bloques minoritarios que mostraron acuerdo con el texto que a continuación se reproduce.
"ARTÍCULO 2. El pueblo y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, están sometidos a los limites que establece esta Constitución, la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino y las leyes dictadas en consecuencia. La soberanía reside en el pueblo y emana exclusivamente de él, nadie puede atribuirse legítimamente su ejercicio".
Rodenas expresó antes de presidir la sesión que pronto pasó a un cuarto intermedio para el mediodía con la intención de producir más dictámenes en los que el oficialismo llegue a acuerdos con los dos bloques peronistas que se trata de un texto "de consenso" y, a propósito de una consulta periodística y de lo sucedido en otras comisiones reflexionó: "Cuidado que a la palabra consenso no podemos utilizarla en cualquier caso, hay consenso cuando se incluye al otro, cuando se escucha al otro. Y no lo hay si solo constan en un dictamen las posiciones que solo reflejan al partido de gobierno o a una sola fuerza política".
Hoy el artículo segundo de la Constitución aún vigente es más limitado, dice: "El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que establecen esta Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector del pueblo, ni persona alguna, puede atribuirse legítimamente su ejercicio".
La posición libertaria
Mediante su propio dictamen, los convencionales de La Libertad Avanza Elisabet Vidal y Juan Pedro Aleart sostienen que ese artículo, nada menos que el segundo de la Constitución, no se debería tocar. Y en los fundamentos de su escrito expresan que desde LLA "proponemos mantener la redacción actual, no por oposición a los tratados internacionales de Derechos Humanos. Consideramos que no es necesario incorporarlo porque ya son operativos por el artículo 6 de la Constitución Provincial que asegura el goce de los derechos y garantías incorporados por la Constitución Nacional: 'ARTICULO 6. Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran' ".
