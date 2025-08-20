Uno de los temas centrales

Trabajoso dictamen sobre autonomía municipal en la Convención Reformadora

Unidos discutió internamente antes de presentar el dictamen que tuvo observaciones del justicialismo, pero que encontró finalmente el consenso básico y la aprobación. La Libertad Avanza anunció que antes del viernes ingresará un pronunciamiento propio. Otros seis temas se suman a la futura Constitución.