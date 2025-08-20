Trabajoso dictamen sobre autonomía municipal en la Convención Reformadora
Unidos discutió internamente antes de presentar el dictamen que tuvo observaciones del justicialismo, pero que encontró finalmente el consenso básico y la aprobación. La Libertad Avanza anunció que antes del viernes ingresará un pronunciamiento propio. Otros seis temas se suman a la futura Constitución.
Después de tres cuartos intermedios, la Comisión de Régimen Municipal pudo emitir los dictámenes. Foto: Gentileza Prensa Convención Reformadora
Después de tres cuartos intermedios y de largas negociaciones internas en Unidos con la presencia, incluso, de funcionarios del Poder Ejecutivo, la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial pudo emitir este jueves, ya entrada la noche, los seis dictámenes sobre otros tantos temas que tenía bajo análisis. Esos seis artículos votados por la comisión de Régimen Municipal fueron el resultado de intensas reuniones durante toda la jornada para llegar a un acuerdo, del que no participó La Libertad Avanza
Autonomía para los municipios con facultades -optativas- a partir de los 10 mil habitantes para dictar cartas orgánicas, asociativismo tanto entre municipios como con el Estado provincial o nacional son algunos de los ítems a incorporar a la Constitución Santafesina.
Los ejes fueron votados después de trabajosas negociaciones entre Unidos y también los bloques Más para Santa Fe y Activemos.
En tanto, cláusulas transitorias sobre mandatos de intendentes y concejales se votarán recién este miércoles, cuando se termine la redacción.
Un consenso muy trabajado
El eje central de la polémica es el decreto referido a la autonomía e incluso hubo discusiones del número de habitantes que deberían tener los municipios para poder discutir la carta estatuyente propia. "Será optativo", aclaraban los convencionales de Unidos. "No puede haber asociativismo entre municipios con autonomía y sin autonomía", señalaba Diego Giuliano (Más para Santa Fe) antes de pasar al último cuarto intermedio.
La ley de reforma de la Constitución, la 14.384, habilitó reformar el artículo 106 de la Constitución para establecer que todas las poblaciones se organizan como municipios de conformidad con la ley que la Legislatura dicte, la que podrá establecer diferentes categorías según su relevancia geográfica, poblacional o funcional. También el 107 para consagrar la autonomía municipal en el orden político, administrativo, económico, financiero e institucional, determinando los criterios para el dictado de cartas orgánicas, según los alcances que establezca la ley especial.
Además habilitó a la Convención a establecer que la duración de los mandatos de las autoridades municipales es idéntica a la de las autoridades electivas provinciales. Asimismo, la elección de las autoridades municipales se realizaría conjuntamente con las elecciones provinciales; renovación de los Concejos Municipales por mitades, cada dos años, en aquellos municipios que cuenten con más de veinte mil habitantes.
Otro mandato constitucional es promover la constitución de regiones, áreas metropolitanas y acuerdos interjurisdiccionales y un régimen de asociación intermunicipal y de creación de órganos intermunicipales para la gestión de intereses comunes. Además precisar los recursos municipales y el régimen de coparticipación. Por último, incorporar como principio de la autonomía municipal la imposibilidad de transferencia de competencias, servicios y funciones sin la correspondiente transferencia de recursos.
El tema autonomía, organización de los actuales municipios y comunas y los recursos de los gobiernos municipales fueron los temas que más demoró sintetizar Unidos más allá de los reproches de las bancadas de Más para Santa Fe y de La Libertad Avanza que a través de Juan Pedro Aleart anticipó que no avalaban el dictamen del oficialismo y que iban a presentar textos propios en horas más.
Pero también Aleart cuestionó duramente el proyecto de Derecho a la Ciudad que a través de Mauricio Maroevich (Unidos) fue presentado como dictamen. Para el liberal, la iniciativa esconde el propósito de habilitar la creación de nuevos impuestos. "Son espejitos de colores para cobrar impuestos", disparó el rosarino.
También Unidos ingresó el dictamen sobre asociativismo municipal que el justicialismo se negó a considerar hasta tanto no tener el texto sobre autonomía. El otro tema dictaminado tiene que ver con el ordenamiento territorial.
La Comisión de Régimen Municipal que preside Katia Passarino realizó tres audiencias públicas en Rosario, Reconquista y Rafaela sobre la temática y recibió a los responsables de los entes metropolitanos de Santa Fe y Rosario además de los intendentes Juan Pablo Poletti y Pablo Javkin, más los foros de intendentes partidarios. "No hay autonomía sin recursos" se escuchó decir.
La clave de lo votado es poner en línea a la Constitución nacional y su artículo 123 que declaró autónomos a los municipios. Así la nueva Carta Magna declarará autónomos a los municipios.
