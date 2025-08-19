Reforma Constitucional en Santa Fe

Rodenas: "Buscamos construir acuerdos para garantizar derechos"

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Constituyente avanzó en los últimos días en el análisis de las propuestas, luego de tres audiencias públicas que ampliaron la participación ciudadana en el debate.