La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana emitió 11 dictámenes

Este lunes, en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe, se reunió la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que emitió 11 dictámenes.
Los ejes de debate incluyen políticas públicas, reconocimiento de consejos y colegios profesionales, la cláusula democrática y republicana, y los mecanismos de democracia directa. Temas de especial interés para instituciones como CPAC y Colfasfe, que siguen de cerca las discusiones sobre participación y representatividad.
Uno de ellos fue referido a la declaración sobre las Islas Malvinas en la Carta Magna santafesina. Los restantes fueron respecto a los artículos 5° (que regula manejo de los fondos del Tesoro, Régimen Tributario, capacidad de tomar crédito y límites); 18° (responsabilidad del Estado); 21° (Seguridad Social, y régimen jubilatorio y previsional provincial); y lo vinculado a Seguridad Pública; Servicios Públicos; Federalismo de concertación (relación de provincia y Nación); Políticas públicas; reconocimiento de consejos y colegios de profesionales; cláusula democrática y republicana; y democracia directa y participación ciudadana.
Los dictámenes contaron con las firmas de todos los convencionales de Unidos y del Frente de la Esperanza. En tanto, los convencionales de Activemos y Más para Santa Fe, acompañaron todos los documentos, salvo en los artículos 21 y el dictamen referido a Servicios Públicos. Por su parte, los convencionales de La Libertad Avanza no acompañaron ninguno de los dictámenes.
Cabe agregar que además se elevó una solicitud a la Comisión Redactora para que convoque a la misma comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y a la Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para incluir un artículo en la Constitución, vinculado a promoción industrial.
