Reforma constitucional de Santa Fe

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana emitió 11 dictámenes

Los ejes de debate incluyen políticas públicas, reconocimiento de consejos y colegios profesionales, la cláusula democrática y republicana, y los mecanismos de democracia directa. Temas de especial interés para instituciones como CPAC y Colfasfe, que siguen de cerca las discusiones sobre participación y representatividad.