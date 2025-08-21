De la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías

Hay dictámenes para "nuevos derechos"

En deliberaciones y votaciones que se extendieron durante toda la jornada, el cuerpo se expidió sobre la incorporación de los tratados internacionales, medidas de acción "positiva" para propiciar la igualdad, libertad de expresión y protección de la actividad periodística, acceso a la información pública, y derechos a la salud integral, la cultura, el agua, del consumidor, en ciencia y técnica y entornos digitales.