Hay dictámenes para "nuevos derechos"

En el marco de una sucesión de cuartos intermedios, dispuestos para la búsqueda de consensos, la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora, que preside Alejandra Rodenas, sumó una serie de dictámenes en materias de su incumbencia que, de esta manera, están en condiciones de llegar al plenario y, de aprobarse, incorporarse al futuro texto constitucional.
A primera hora de la tarde, sumó tres temas que, con textos remitidos a la Comisión Redactora, tuvieron la particularidad de que el oficialista Unidos sumó el aval de los bloques de Más para Santa Fe, Activemos, Fe y de Somos Vida y Libertad; mientras que La Libertad Avanza adelantó que iría con pronunciamientos propios, como lo viene haciendo en los demás casos.
"Hemos incluido cinco nuevos derechos, es un momento importante" resaltó Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe) para resumirlos en: ciencia y técnica; medio ambiente, defensa del consumidor, agua y entornos digitales. La justicialista dijo que el dictamen es producto de haber escuchado a sectores sociales en audiencias públicas.
Derechos fundamentales
Por la noche, y en base a consensos de mayor o menor alcance según el caso, se emitieron dictámenes de mayoría (y también de minoría) sobre el derecho a la salud, a la cultura, a la libertad de expresión.
Así, el art. 19 propuesto propicia el derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, incluyendo los aspectos físico, mental, emocional, ambiental y social. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, y adopta acciones de prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles, con base en la atención primaria y con criterios de universalidad, gratuidad, adecuación, equidad, interdisciplinariedad y oportunidad. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud, siempre que ello no afecte a la salud colectiva .
La Provincia sostiene un sistema de atención público, gratuito y de calidad y reconoce el carácter de bien social del medicamento, lo que incluye su producción pública. También promueve la educación, formación y capacitación en salud; y reconoce la función social de sus trabajadores. Estimula la investigación e impulsa la actividad física, sea recreativa o deportiva, junto con la alimentación saludable como herramientas esenciales para la prevención.
Este punto mereció el reconocimiento de Caren Fruh (Frente de la Esperanza) y una especial dedicatoria a la fallecida Alejandra "Locomotora" Oliveras. Gino Svegliatti (Unidos) resaltó la incorporación de la salud mental, mientras que Juan Argañaraz (Somos Vida y Libertad) y Elisabe Vidal (LLA) anunciaron dictámenes en minoría, con énfasis en la defensa de la vida desde la concepción.
El art. 22 apunta al derecho a participar y gozar en condiciones de igualdad de la vida cultural, a expresar libremente la identidad y a ejercer sus derechos culturales sin discriminación; la promoción de la actividad artística, con criterios de equidad territorial, inclusión social y pluralismo. También la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo aquel de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y paleontológico; respaldo y fomento a las bibliotecas públicas y populares, y el reconocimiento a sitios y archivos de la memoria.
En el artículo 13, el derecho de reunión incorpora el de manifestarse en forma pacífica, en el marco de la ley, pero sin necesidad de preaviso; como destacó Walter Ghione (Unidos) al presentar el dictamen mayoritario. Y también, peticionar y obtener respuesta del Estado.
Lucía Masneri dio lectura a continuación al texto que garantiza la libertad de expresión, el desenvolvimiento de la actividad periodística como fundamental para el sostenimiento del sistema democrático, sin censura, y con respeto del secreto de las fuentes; conforme a los criterios recogidos en los encuentros con las agrupaciones gremiales y entidades periodísticas.
A la vez, se prohibe la violencia en línea y entornos digitales, se estipula el derecho a rectificación o respuesta en casos de informaciones inexactas o agraviantes, y el libre acceso a la información pública "sin dilaciones, de manera completa y rápida" y sin mas limitaciones que la seguridad pública o la intimidad de las personas.
Tratados internacionales
La comisión comenzó la jornada dictaminando sobre el artículo 2, según el cual "el pueblo y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, están sometidos a los limites que establece este Constitución, la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino y las leyes dictadas en consecuencia. La soberanía reside en el pueblo y emana exclusivamente de él, nadie puede atribuirse legítimamente su ejercicio".
Mediante su propio dictamen, los convencionales de La Libertad Avanza Elisabet Vidal y Juan Pedro Aleart sostienen que ese artículo, nada menos que el segundo de la Constitución, no se debería tocar. Y en los fundamentos de su escrito expresan que desde LLA "proponemos mantener la redacción actual, no por oposición los tratados internacionales de Derechos Humanos. Consideramos que no es necesario incorporarlo porque ya son operativos".
Acción positiva
La Comisión también se pronunció con medidas de acción positiva que justificó Victoria Tejeda (Unidos): "Es un orgullo poder garantizar derechos a niños, adolescentes, personas con discapacidades, pueblos originarios", señaló la oficialista.
Allí, la Provincia reconoce "la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a:
a) la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo a su autonomía progresiva;
b) el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación;
c) el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones;
d) el cuidado de las personas mayores que garantice su dignidad, autonomía e independencia;
e) la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad;
f) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y sus comunidades;
g) el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión;
h) la promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la provincia.
