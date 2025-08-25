La Corte le tomará juramento a tres fiscales adjuntos de Reconquista

En esa oportunidad jurarán los doctores Norberto Carlos Ríos, quien ocupará el cargo vacante tras la renuncia de Gustavo Latorre; Nicolás Maglier, que reemplazará al destituido Aldo Gerosa; y Juan Carlos Koguc, quien cubrirá de manera transitoria el puesto del fiscal Rubén Martínez, actual fiscal regional de la Circunscripción.
Un día antes
El lunes, el acto central se llevará a cabo a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte en Rosario (Balcarce 1651, 3° piso). En esa oportunidad, prestará juramento Matías Sebastián Merlo como nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario), tras un interinato de más de un año en la función, como fiscal interventor.
Anteriormente Merlo se desempeñó como fiscal en Melincué; y hasta su reciente designación en la cabecera más compleja del MPA, era fiscal regional en la Circunscripción N° 3, con asiento en Venado Tuerto.
Ese mismo día jurarán también nuevos fiscales subrogantes que asumirán funciones en las Fiscalías Regionales N°2 y N°3.
Los fiscales subrogantes que jurarán el lunes son:
Para la Fiscalía Regional N°2 (Rosario):
Dra. Valeria Piazza Iglesias
Dra. Gabriela Rosana Bassagaisteguy
Para la Fiscalía Regional N°3:
Dra. Andrea Melisa Cavallero
Dra. Mayra Soledad Vuletic
Dra. María Florencia Schiappa Pietra
Para la Fiscalía Regional N°4 (Reconquista):
Dr. Nicolás Aureliano Maglier
Para la Fiscalía Regional N°5 (Rafaela):
Dr. Guillermo Nicolás Loyola
Fiscales subrogantes
La figura del fiscal subrogante fue establecida por la Ley N° 14392, que modificó la Ley del Ministerio Público de la Acusación (N° 13013), incorporando el artículo 68 bis. Esta normativa permite cubrir transitoriamente cargos vacantes mediante fiscales adjuntos seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición, convocado por la Fiscalía General, María Cecilia Vranicich.
Los postulantes que integran el registro habilitado por la Fiscalía General atravesaron un proceso de evaluación integral —incluyendo prueba escrita, entrevistas y análisis de antecedentes— conforme al Decreto Reglamentario N° 1139/19.
El orden de mérito resultante fue elevado a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, que oficializó las designaciones mediante el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 14 de agosto.
Renuncias, destituciones y promociones
Las vacantes que se cubrirán con estas designaciones responden a una variedad de situaciones institucionales.
En varios casos, se trata de cargos liberados por renuncias —como las del Dr. Marcelo Vienna, Dr. Mariano Ríos Artacho, Dr. Eduardo Lago y el Dr. Gustavo Latorre—, o por traslados a otros cargos, como el del Dr. Horacio Pueyrredón (designado vocal de Cámara) y la Dra. Carla Cerliani (actual coordinadora en la Fiscalía General).También se ocuparán vacantes generadas por licencias prolongadas, como en el caso de la Dra. Gisela Paolicelli, y por destituciones, como las de los fiscales Aldo Gerosa y Gabriela Lescano.
En tanto, otros puestos quedaron vacantes tras el fallecimiento del Dr. Aníbal Vescovo o por el ascenso de fiscales a cargos de conducción, como el de Matías Merlo, recientemente designado fiscal regional y el de Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.
En todos los casos, los fiscales subrogantes asumirán funciones hasta que se produzcan los nombramientos definitivos mediante concursos ordinarios.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.