Cambia el representante de la provincia en el Túnel Subfluvial.

Mediante decreto Nro. 1834, el Poder Ejecutivo designó a Sebastián Eduardo Barbona como nuevo director representante de la provincia de Santa Fe ante la Comisión Administradora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. Reemplazará en el cargo a Lisandro Nelson Villar, quien fuera nombrado en diciembre de 2023.
El recambio, según se hace constar, se dio a partir de la solicitud del ministerio de Desarrollo Productivo, de que se dejara sin efecto la designación de Villar, quien seguirá prestando servicios en otras áreas. El objetivo es "consolidar la integración interprovincial" . En paralelo, se plantea que Barbona reúne "las condiciones de responsabilidad, eficiencia y eficacia que dicho puesto exige".
El gobernador Maximiliano Pullaro designó a Sebastián Eduardo Barbona.
Finalmente, se estipula que a partir de la nueva designación, Barbona cesa en el cargo de Subsecretario de Coordinación Administrativa, en el que fuera designado por Decreto Nº 2102 de fecha 31 de octubre de 2024.
Según pudo saber El Litoral, se trata de una renovación de parte de ambas provincias - Santa Fe y Entre Ríos-, y con la finalidad de "imprimir una dinámica más activa a la gestión del túnel".
