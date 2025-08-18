Inversión conjunta

Comenzó la obra de bacheo de pavimento rígido en los accesos al Túnel Subfluvial

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos iniciaron este lunes los trabajos de recuperación de calzadas de hormigón en los accesos al viaducto que conecta ambas provincias. La obra demanda una inversión cercana a los $ 434 millones.