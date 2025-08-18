El fin de semana largo dejó más de 800 millones de pesos en la ciudad de Santa Fe
Con una nutrida agenda cargada de actividades recreativas, grandes recitales, activaciones, la 32° Fiesta de las Colectividades y el Gran Premio de Motonáutica, la capital provincial recibió turistas de la región que disfrutaron de las diversas propuestas públicas y privadas. Según relevamientos realizados, más de 180 mil personas disfrutaron de las atracciones de la ciudad.
El fin de semana turístico del 15 al 17 de agosto dejó un saldo altamente positivo en la ciudad de Santa Fe. Con una gran diversidad de actividades que tuvieron a niños y niñas como actores principales por el Mes de las Infancias, pero también para diversos públicos la capital provincial recibió a visitantes de diversos puntos de la región. Según el monitoreo realizado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Santa Fe, más de 180.000 personas disfrutaron de diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad, tanto en espacios públicos como privados.
En este sentido, el impacto económico estimado total del fin de semana fue de $811.150.103 y, si se desagregan las categorías gastronomía estimados en $ 341.939.039, de alojamiento $169.994.464, y de entretenimiento se puede ver que en el primer rubro el gasto fue $299.216.600.
“Estamos muy satisfechos por los resultados que vamos obteniendo. Cada fin de semana turístico supera al anterior y eso es resultado del trabajo coordinado entre el sector público y privado”, aseguró el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica. “Vimos este fin de semana a muchas personas disfrutando de la agenda de eventos, no sólo al santafesino sino también a los visitantes”, concluyó el funcionario.
En materia de ocupación, en alojamientos 4 estrellas fue en promedio del 82% y con picos de 95%; en tanto que en alojamientos 3 estrellas el promedio fue del 60% con picos de 80%. Además los hoteles boutiques y hostel tuvieron picos de 60%.
Una ciudad, muchas propuestas
Durante el fin de semana la ciudad ofreció propuestas muy variadas para disfrutar en familia y con amigos. La Manzana Jesuítica recibió más de 100 turistas solo en la jornada del sábado. Es importante destacar que en este paseo se recibieron turistas provenientes de Santa Clara de Buena Vista, Rosario, San Jerónimo Sur, Entre Ríos y Reconquista.
Además se sumaron propuestas especiales como “Tardecitas en El Vagón”, una acción organizada por la Municipalidad con juegos, trivias y degustaciones en el flamante espacio puesto en valor en el Paseo del Restaurador. Allí, más de 200 personas disfrutaron de las propuestas organizadas por el municipio y descubrieron este nuevo sitio de encuentro para santafesinos y santafesinas. También el Bus Turístico recibió más de 120 pasajeros para recorrer la ciudad.
Vale decir que durante el fin de semana hubo grandes eventos en diversos escenarios de la capital provincial. En la Estación Belgrano se llevó a cabo la 32° Fiesta de las Colectividades con más de 30.000 asistentes. Las infancias y amantes de los animales prehistóricos pudieron disfrutar de la Expo “Dinosaurios y Dragones” con más de 5.000 asistentes; esta exposición se realiza en La Imprenta y se extenderá hasta el 30 de agosto.
Los amantes de la naturaleza tuvieron en el paseo de la Costanera y en la Laguna Setúbal como escenario, el Gran Premio de Motonáutica 90° Aniversario del Yacht Club, con un estimado en más de 12.000 asistentes distribuidos en ambas costas durante las jornadas de sábado y domingo.
La cartelera cultural se destacó por la presencia de shows musicales de relevancia nacional como Miguel Mateos, y a nivel internacional del show de Cuarteto de Nos, convocando a más de 11.000 personas en el estadio cubierto del Club Unión. Además de la presentación de Nonpalidece y la obra de teatro Cha Cha Cha, ambos a sala llena convocaron a más de 1.200 asistentes
Por otra parte, Ribera Shopping registró más de 42.000 personas en sus instalaciones y, particularmente el cine más de 8.700 personas disfrutaron de la cartelera. Otro destacado del fin de semana fue la Celebración del Día del Niño en el Centro Comercial a cielo abierto “Puerto Plaza”. Durante la jornada de domingo se registraron más de 600 personas, quienes disfrutaron del patio gastronómico, juegos, animaciones y sorteos especiales.
Centros de información Turística
La Municipalidad cuenta con tres oficinas de informes ubicadas en Casco Histórico (3 de Febrero y Carlos Sylvestre Begnis); Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) y en Ribera Shopping. Durante el fin de semana se registraron consultas de personas provenientes de otras ciudades del territorio provincial como Rosario, Monje, Santo Tomé, Esperanza, Rafaela, Campo Andino, Humberto Primo, San Carlos Centro. También se registraron consultas de turistas provenientes de las provincias de Misiones, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Finalmente, es importante destacar que también se registraron consultas de turistas extranjeros oriundos de El Salvador, Venezuela y Alemania.
