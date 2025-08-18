Balance turístico

El fin de semana largo dejó más de 800 millones de pesos en la ciudad de Santa Fe

Con una nutrida agenda cargada de actividades recreativas, grandes recitales, activaciones, la 32° Fiesta de las Colectividades y el Gran Premio de Motonáutica, la capital provincial recibió turistas de la región que disfrutaron de las diversas propuestas públicas y privadas. Según relevamientos realizados, más de 180 mil personas disfrutaron de las atracciones de la ciudad.