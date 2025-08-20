Ruta 168 en Santa Fe: seguirán de noche las tareas de reparación en los puentes
Las cuadrillas de Vialidad Nacional realizarán las tareas este miércoles y jueves. Será en el tramo entre La Guardia y El Pozo, mano a Santa Fe. La reducción del tránsito será desde las 23 hasta las 5, ambas noches.
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional ejecutará esta noche la reparación de las juntas en los puentes aliviadores de RN 168, entre la Guardia y El Pozo, sobre la mano a Santa Fe. El operativo nocturno, con reducción de un carril, se iniciará desde las 23 horas de este miércoles, hasta las 5 del jueves.
Las mismas tareas se habían comenzado a realizar días atrás en horario diurno. La modalidad de trabajo nocturno busca ahora reducir el impacto en la circulación de la autovía, que evidencia un alto tránsito durante el día con falta de un período que permita ejecutar las tareas sin producir demoras o situaciones de riesgo para el personal vial y los usuarios, según indicaron desde Vialidad.
Desde Vialidad Nacional se programa retomar el trabajo nocturno, con la misma modalidad, entre este jueves por la noche y el viernes por la madrugada.
Ruta clave
La Ruta Nacional 168 -al igual que la Provincial 1- es un corredor vial estratégico para la ciudad de Santa Fe, ya que no solo conecta la capital provincial con las localidades de la costa y el túnel subfluvial hacia Paraná, sino que también concentra un alto flujo de tránsito diario de vehículos particulares, transporte público y camiones de carga. Su importancia en la comunicación y la movilidad regional la convierte en un eje indispensable para la actividad económica, turística y social. Sin embargo, la intensidad del tránsito y la exposición a factores climáticos hacen imprescindible un mantenimiento vial constante que garantice condiciones seguras de circulación y prevenga accidentes.
Colaborarán en el ordenamiento de la circulación agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Municipalidad de Santa Fe.
