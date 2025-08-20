Trabajos nocturnos

Ruta 168 en Santa Fe: seguirán de noche las tareas de reparación en los puentes

Las cuadrillas de Vialidad Nacional realizarán las tareas este miércoles y jueves. Será en el tramo entre La Guardia y El Pozo, mano a Santa Fe. La reducción del tránsito será desde las 23 hasta las 5, ambas noches.