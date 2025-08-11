Ruta 168 en Santa Fe: reparan las juntas de los puentes

Por intermedio del 7º Distrito Santa Fe, Vialidad Nacional iniciará este martes la reparación de las juntas de los puentes aliviadores de la Ruta Nacional 168, entre La Guardia y el Viaducto Oroño.
Operarios de Vialidad Nacional ejecutarán las tareas este martes, entre Bajada Distéfano y Ciudad Universitaria. Continuarán hasta completar el tramo entre La Guardia y el Viaducto Oroño. Los pozos son pronunciados.
En esta primera jornada los trabajos se ejecutarán entre las 8:30 y las 12, sobre la mano a Santa Fe, con inicio a la altura de la Bajada Distéfano y avance hacia la Ciudad Universitaria.
En dicha zona se formaron grandes pozos en las juntas, producto del natural desgaste, los que son un peligro para el tránsito.
En los arreglos, realizados con personal y equipos de Vialidad Nacional, se utilizará material asfáltico en caliente para mejorar las juntas. Debido a la presencia de la cuadrilla se producirá la reducción de un carril, anunciada con cartelería desde el empalme con RP 1 y delimitada por conos de seguridad.
Colaborará en el ordenamiento de la circulación la Municipalidad de Santa Fe con sus agentes de tránsito.
